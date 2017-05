Zur Fahrprüfung, bitte!

09.05.2017, 15:39 Uhr

Ein Routinier - Transportunternehmer Gerald Baker - stellte sich der Herausforderung "Fahrprüfung".

BEZIRK. Wie würde einer, der mindestens 30.000 km/Jahr fährt, bei einer praktischen Führerscheinprüfung abschneiden bzw. wo wird er über die Jahre „schlampig“?Firmenchef Gerald Baker (41) hat sowohl auf dem LKW- als auch auf dem Bussektor große Praxis im Straßenverkehr. Früher fuhr er 220.000 km im Jahr, jetzt ca. 50.000. Für die Bezirksblätter-Aktion "Steig ein" stellte er sich der Herausforderung. Fahrlehrer Manfred Strohmayer-Pfeifer von der Fahrschule Pfeifer war der "Prüfer".Die beiden sind eine große Runde durch Horn und die Umgebung gefahren. "Wir sind auch tief ins 'Eingemachte' gefahren, sind in die kleinen Gasserl, wo man vorausschauend fahren bzw. Gefahren rechtzeitig erkennen muss, weil der Platz weniger ist", sagt der Fahrlehrer.

Mr. Baker fährt top

Langsam fahren ohne Hupen

Nach 25 Minuten war klar: "Der Routinier fährt routiniert und das ist der große Unterschied, dass der erfahrene Lenker viele Sachen automatisch macht, durch die Routine viel ausgleicht, vieles unbewusst macht, wo sich der Anfänger immer noch voll konzentrieren muss und Probleme hat, das in die Praxis umzusetzen. Natürlich passieren Kleinigkeiten, mehr oder weniger große Kleinigkeiten. Ein ganz typisches Beispiel ist der Drei-S-Blick (Spiegel, Spiegel, Schulter) - so wie er schulmäßig gelehrt wird - das ist in den seltensten Fällen, dass das der Routinier in jeder Situation macht. Nur gleicht er das durch immer wiederkehrende Schulterblicke aus und er weiß auch, wo er besser oder mehr schauen muss und wo die Gefahr größer ist."Was kriegt er für eine Note? "Wir sind da schon ganz weit oben angesiedelt. Er hat die Erfahrung richtig eingesetzt, weil er sich richtig einordnet, den anderen Platz lässt und für andere mitdenkt - das ist in der heutigen Zeit sehr wichtig.""Die Fahrt war äußerst interessant", lacht Baker, "da sich die Routine, wie der Fahrschullehrer gesagt hat, eingeschlichen hat und ich den Spiegel-Spiegel-Schulterblick am Anfang komplett ignoriert hab. Mit einem Fahrschulauto durch Horn zu fahren, ohne dass jemand gehupt hat, war angenehm für mich, jetzt hab ich so langsam fahren können, wie schon ewig nicht", lacht er amüsiert.