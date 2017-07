Am 28. Juli ist Welt Hepatitis Tag, Pressekonferenz im Presseclub Concordia in Wien

26.07.2017, 18:19 Uhr

Anlass war der Welt Hepatitis Tag 2017, der auch dieses Jahr auf den 28. Juli fällt und unter dem Motto “NOhep – für eine Welt ohne Hepatitis” steht.Seit 2011 wird der Welthepatitis Tag als offizieller Gesundheitstag der WHO durchgeführt.Der 28. Juli wurde zu Ehren des verstorbenen Hepatitis B Entdeckers Prof. Baruch Bloomberg festgelegt.Das Ziel ist es Hepatitis B und C bis 2030 zu eliminieren.“EINIGES WURDE BEREITS ERREICHT, VIELES IST NOCH NÖTIG!”Der SVW NÖ, als Partner der HHÖ hat sich dabei zum Ziel gesetzt am Erfolg wesentlich beizutragen. Im Bereich der Unternehmer wurde auf Initiative von SWV Bezirksobmann Dr. Robert Porod nun gemeinsam das Hepatitis Siegel für Gewerbetreibende vorgestellt. Alle Betriebe die nach den Vorgaben der Hepatitis Siegel Richtlinien arbeiten bieten wechselseitig für Kunden/Patienten und Unternehmer sichere Arbeitsgrundlagen um eine Übertragung der Hepatitisformen zu unterbinden.Der SWV NÖ trägt seinen Beitrag gerne bei um diesem wichtigen Ziel der Eliminierung der Hepatitis C näher rücken zu können.Weltweit leidet einer von zwölf Menschen an chronischer Hepatitis B oder C.Nach 25 Jahren Forschung haben Wissenschaftler die Mittel gefunden, um Hepatitis C effektiv zu heilen, womit ein Weg geschaffen wurde, um das Virus innerhalb des nächstes Jahrzehntes in Europa zu beseitigen.Erfolgreich gegen virale Hepatitis in Europa vorzugehen, ist angesichts der aktuellen internationalen Krisen und Flüchtlingsströme in unsere Länder noch wichtiger als je zuvor.