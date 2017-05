Bezirksübergreifende 1.Mai Feier in Pleißing.

01.05.2017, 17:55 Uhr

Die Festredner Bez. Vorsitzender (Hollabrunn) Werner Gössl, sowie der Gastredner Abg. z. NR, SPÖ Wirtschaftsprecher Dr. Christoph Matzenetter verdeutlichten die Notwendigkeit und Wichtigkeit der Sozialdemokratie für alle Österreicher.

Am 1. Mai vor 127 Jahren gingen Millionen Arbeiter/Innen in Österreich u. Europa zum ersten Mal auf die Straße, um für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen zu kämpfen. Vieles wurde erreicht: wie Achtstundentag, demokratisches Wahlrecht, Versicherungs- und Pensionswesen, Gesundheitsversorgung. Viele dieser Reformen sind nur durch den konsequenten Kampf der Sozialdemokraten und Gewerkschaften möglich geworden.Ohne die SPÖ wäre Österreich nicht so wie wir es heute schätzen und "lieben" lernten.