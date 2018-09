Bundesrätin Doris Hahn zu Besuch bei der SPÖ Bezirksorganisation Horn

18.09.2018, 08:36 Uhr

Auch die Zusammenlegung der Krankenkassen und die Kürzungen bei der AUVA spiele den Arbeitgebern in die Hände: „Hier wird eindeutig eine Verlagerung von Arbeitgeberbeiträgen zur Arbeitnehmerversicherung stattfinden – die Verwaltungskosten machen weniger als die geforderten Einsparungssummen aus, deswegen wird hier bei den Leistungen für die Menschen gekürzt werden!“Ein solches Vorgehen sei systematisch für die Bundesregierung, „Scheinbar ist das Ziel die Aushöhlung des Sozialstaates – der soziale Zusammenhalt in unserem Land wird Schritt für Schritt zerstört!“ so Doris Hahn.