Maifeier 2017 der SPÖ in Pleissing

30.04.2017, 19:40 Uhr

Der Vizepräsident der Wirtschaftskammer Österreich und SPÖ Wirtschaftssprecher Nationalrat Dr. Christoph Matznetter hält die Festrede bei der Bezirksmaifeier der SPÖ Hollabrunn. Die traditionelle Veranstaltung findet am Montag, 1. Mai 2017, in Pleissing am Sportplatz statt.Der Festzug marschiert in musikalischer Begleitung der Waldviertler Grenzlandkapelle Hardegg ab 14.30 Uhr von der Bahnhaltestelle zum Sportplatz des USV Pleissing/Waschbach. Die Schlusskundgebung findet ab 15.00 Uhr am wetterfesten Sportplatzgelände statt.

Nach dem politischen Teil klingt der 1. Mai wie immer mit einem Familien- und Kindernachmittag aus. Die Kinderfreunde sorgen mit zahlreichen Aktivitäten wie Riesenrutsche, Luftburg, Kinderschminken und Spielen für ausreichende Beschäftigung der Kinder. Die Volkshilfe-Mitarbeiterinnen bieten einen gratis Gesundheitscheck an.„Wir bereiten uns schon seit geraumer Zeit auf diese Veranstaltung vor. Sie ist uns sehr wichtig, denn so etwas hat man nicht alle Tage. Das Team der SPÖ Hardegg ist auf jeden Fall hoch motiviert und freut sich auf viele Besucher“, so der SPÖ-Chef der nördlichsten Gemeinde des Bezirkes, Franz Gössl.Die SPÖ Bezirksorganisation und die SPÖ Hardegg laden herzlichst ein.