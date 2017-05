Miroslav Milosevic: Zwei Tore gegen den WSG Wattens reichen nicht zum Sieg

12.05.2017, 22:05 Uhr

Neuanfang nötig? - Ein Kommentar zur aktuellen Lage und eine kurze Zusammenfassung der letzten Wochen des SV Horn.

Der SV Horn war in den letzten Wochen vermehrt in den Medien. Honda Estilo kürzte die Zahlungen für die kommende Saison. Durch die unklare Zukunft mit den Hauptsponsoren des Vereins bekam man in erster Instanz keine Lizenz für die Bundesliga. Auch die Leistungen der Mannschaft ließen in diesem Zeitraum nach und man versank immer mehr im Abstiegsstrudel. Als Folge dessen wurde auch Coach Hamayoshi abgesägt und somit das Flehen der Fans erhört. Doch auch diese Maßnahme griff nicht. Die freudige Nachricht der Lizenzerteilung in zweiter Instanz war ein kleiner Erfolg, doch der Verein steckt auf sportlicher Ebene in immer größeren Schwierigkeiten. In den zwei verbleibenden Spielen sind, die nun von Christoph Westerthaler trainierten Profis, zum Siegen verdammt, um die Klasse zu halten. Nächste Saison wird es wohl einen ganz neuen SV Horn geben. Gezwungenermaßen.Vielleicht ist ein Neuanfang gar nicht so schlecht. Auch mit den Fans wäre dieser wieder möglich, nachdem in dieser Saison viele dem Verein den Rücken gekehrt haben.