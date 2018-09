14.09.2018, 14:45 Uhr

Verschiedene Maissorten werden als Probe angebaut...,und diese von Herrn Hans Hieder aus Diendorf, (doch mit viel Aufwand!)Es war sehenswert wieviele Probe-Sorten an Mais angebaut wurden, um zu sehen was herauskam von jeglicher Mais- Sorte!, an Wuchs .....Gibt es doch so manche Mais- Arten-Namen.....Hier schnappte ich mir einigeFoto-Festnahmen......