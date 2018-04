Lutz spendet Sitzpölster für Brunner Kids

23.04.2018, 12:19 Uhr

Aufgrund eines Briefes, der von den Kindern im Unterricht selber verfasst und an die Geschäftsführung der Fa. Lutz gesendet wurde, spendete die Fa. Lutz 10 hochwertige Sitzpölster, die vorige Woche von Herrn Thomas Lamprecht an die Kinder übergeben wurden. Die Schülerinnen, Schüler und Lehrerinnen der VS freuen sich sehr über die Spende und möchten sich hiermit herzlichst für die gelungene Überraschung bedanken. Die farbenfrohen Pölster wurden danach gleich ausgiebig getestet.