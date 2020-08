Vom Parkplatz bei der Acherkogelbahn geht’s auf dem Radweg nach Habichen, weiter den Radweg entlang über die Grube nach Tumpen. Dort über die Brücke und hinauf durch den asphaltierten Weg durch die Wiesen nach Lehn Platzl. Vorbei an der Kirche Maria Schnee und immer den Weg nach folgend nach Umhausen.

Der Dorfstraße entlang bis zur Abzweigung Niederthai. Vorbei beim Parkplatz des Ötzidorfes den Straßenverlauf nach Niederthai folgen.

In Niederthai angelangt wiederum immer geradeaus bis man auf einem sehr gut zu fahrenden Forstweg durch’s Larstigtal zum Larstighof kommt. Dort weiter kommt man direkt zur Klein Horlachalm. Vorbei an der Groß Horlachalm ist man in wenigen Minuten bei der Schweinfurter Hütte angekommen.

Gesamtstrecke: ca. 45 km

Reine Fahrzeit E-BIKE: Ötz – Schweinfurter Hütte:1h35min

Gesamtfahrzeit hin und retour: 2 Stunden 30 Minuten (gemütlich)