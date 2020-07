"Pitztal - Wandern" - von Arzl zum Walder Gipfelkreuz

Fotompressionen von einer mittelschwierigen Bergwanderung, welche mit einem "Gipfelsieg" und einer sehr schönen Aussicht belohnt wird.

Von Arzl geht es in Richtung Wald bis zum Parkplatz "Galtwiesen-Waldeck".

Am weiterführenden Forstweg durch Waldgebiet erreicht man nach ca. einer Stunde die "Vordere Wenner Alm". Nach ca. einer weiteren Stunde über freies Almgebiet erreicht man die momentan gut bewirtschaftete (in Abwechslung mit der Vorderen Wenner Alm) "Hintere Wenner Alm". Von hier führt ein etwas steiler Wandersteig links vorbei an der Jägerhütte hinauf, und man erreicht nach ca. einer weiteren Stunde das "Walder Gipfelkreuz".

Nach Überwindung von ca. 1000 Höhenmetern steht man am Ziel der anspruchvollen aber sehr schönen Bergwanderung auf eine Seehöhe von 2268 Meter und kann die schöne Aussicht genießen.

Den Rückweg über denselben Weg kann man natürlich mit einer gemütlichen Rast auf der "Wenner Alm" verbinden.

2020.07.12