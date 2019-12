ARZL(föwe). Am Samstag, dem 28.12.2019 sagte die Theaterbühne Arzl um 20 Uhr "good bye" zum Jahr 2019. Aufgeführt wurde "Dinner for one" - eine Tradition für viele um ein Jahr zu beenden bzw. ein neues Jahr zu beginnen. Viele BesucherInnen konnten sich freuen und live die Geschichte von Miss Sophie und ihrem Butler James mitverfolgen. Dem war aber nicht genug! Bevor das Stück "Dinner for one" präsentiert wurde, sorgte eine "Lachparade mit zahlreichen Sketchen" für gute Stimmung im Mehrzwecksaal in der Grube. Viel Anklang fanden die Kinder im "neuen Märchen" von Hänsel und Gretel, dazu Tante Mitzi aus Graz. Weiters sorgten die Sketche von der hohen Telefonrechnung, dem Gemeindeausflug, dem Deutschkurs, dem Restaurantbesuch eines Ehepaares, Wellness für 2 und die digitale Personenwaage am Bahnhof Köln für "Lachsalven". Heuer wurde "Dinner for one" bereits zum dritten - und hoffentlich nicht zum letzten Mal aufgeführt und die Mitglieder der Theaterbühne Arzl freuen sich auf weitere Aufführungen in den nächsten Jahren. Neben BGM Josef Knabl freuten sich auch Vizebgm. Andreas Huter, Ing. Johannes Larcher, Alt - BGM. Siegfried Neururer, Leiter des Pflegeheims Arzl Adalbert Kathrein und noch viele Arzlerinnen, Arzler und Gäste aus Nah und Fern über den sehr gelungenen Abend.