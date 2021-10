IMST(alra). Das Kulturreferat der Stadtgemeinde Imst widmet dem Feuerkünstler Gebhard Schatz kurz vor seinem 70. Geburtstag eine Ausstellung, die am 7. Oktober eröffnet wurde und bis 11. November läuft. Im von Schatz selbst als Imst Mitte benannte Teil der Stadt – in der ehemaligen ubuntu-Galerie – ist die „RetroPERspektive NAKED LIGHT“ zu sehen, die sich auf sein jahrzehntelanges Wirken in verschiedenen Bereichen der Kunst-, Kultur- und Kreativlandschaft bezieht, aber auch aktuelle und in die Zukunft weisende Ideen thematisiert.

Der Einladung zur Vernissage folgten zahlreiche KünstlerfreundInnen und WegbegleiterInnen des schillernden Imsters, der sich weit über die Landesgrenzen hinaus als „Stimme des Feuers“ einen Namen verschafft hat. Kathrin Deisenberger, Leiterin des Kulturreferates, begrüßte die Gäste. Sie wies darauf hin, dass nicht nur der Künstler, sondern auch der Mensch Gebhard Schatz mit der Veranstaltung gefeiert wird, der in seinem Leben vieles bewirkt hat und niemals im Stillstand ist. Andreas Braun, der mit André Heller 1995 die Kristallwelten realisierte und langjähriger Direktor der Tirol Werbung war, hielt die sehr persönliche Laudatio. Mit Gebhard Schatz verbinden ihn spannende Kunstprojekte und eine jahrzehntelange Freundschaft. Mit großem Respekt würdigte Braun den eindrucksvollen Weg, auf dem der Ofenbauer Gebhard Schatz zum internationalen Brückenbauer der Kunst mutierte. „Er packte an – mit Hand, Herz und Verstand – in manchem Land“, betonte Andreas Braun in seinem selbstverfassten Gedicht. Der Laudator erwähnte auch auf die Verbundenheit von Schatz zu seinem Heimatort: „Der Blick von außen repräsentiert Imst und Gebi als siamesische Zwillinge und Imst kann stolz auf diesen großen Künstler sein!“

Emotionen, Wünsche, Ziele

Berührend waren die Worte, die Saba Schatz ihrem Vater widmete, der sie in seiner vielschichtigen Künstlerpersönlichkeit stark geprägt hat. Sie beschrieb dies wie folgt: „Mein Vater ist ein Künstler, das Feuer ist sein Element. Das Spielen mit Emotionen ist seine Triebfeder. Er ist ein Ideenspender, der seine Energie unaufhörlich in die Veränderung, Erneuerung und Strukturierung der Kunst und Kultur investiert. Für viele Menschen ist er wie eine Naturgewalt – für mich ist er mein Mentor!“ Gebhard Schatz war sichtlich berührt vom gelungenen Jubiläumsfest und den vielen Glückwünschen. In seiner Rede machte er bedeutende Momente seiner bewegten Vergangenheit im Zeichen des Feuers sichtbar und bewies gleichzeitig, dass er auch in der Zukunft noch für viele Ideen brennen wird. „Mein Ziel ist es mit kreativer Energie aus der Natur nach den Sternen zu greifen und neue Wege für mehr Verständnis der Wirkung elementaren Kräfte zu finden und zu erfinden“, erklärt Schatz die schöpferische Partnerschaft von Zivilisation und Natur, die sein Schaffen prägt. Musikalische Beiträge lieferten Dieter Oberkofler, Werner Klinger sowie Peter Quehenberger – zwischendurch wurden die Musiker auch vom Jubilar an Gesang und Ukulele begleitet.

Lodernde Zeitreise durch Projekte und Stationen



Lebendig und in ständiger Bewegung wie das Feuer – so sieht Gebhard Schatz auch sein Ausstellungskonzept. Die BesucherInnen erwartet kein starrer Auszug aus dem künstlerischen Schaffen, sondern vielmehr ein begehbarer Ideen-Raum, der sich dem Motto „Work in Progress“ öffnet. Schatz will mit dem Publikum interagieren und gemeinsam neue Impulse zu Kunst und Lebensraum entwickeln und umsetzen. Seine Erzählungen zu Entstehungsgeschichte und Umsetzung der Projekte sind durchaus ein wichtiger Aspekt, der den Gesamteindruck der Ausstellung komplettiert – er wird während der Öffnungszeiten auch stets anwesend sein. Zu sehen sind unter anderem Fotografien, die Einblick auf die internationalen Stationen seiner Kunst geben, die er rund um den Globus von Los Angeles bis Paris, von Wien bis Imst Mitte bei zahlreichen Veranstaltungen eindrucksvoll inszenierte. Er vertrat seine Botschaft des Feuers unter anderem auf internationalen Festivals in Houston/Texas, Guanajuato/Mexiko, Hongkong, Kuala Lumpur und Tokio sowie zuletzt bei der Biennale afrikanischer Kunst in Dakar. Aber auch den Begegnungen mit prägenden Persönlichkeiten hat der Feuerkünstler einen Teil der Schau gewidmet – der Austausch und die gegenseitige Inspiration waren ihm stets wichtig. Weiters zeigt Gebhard Schatz auch bildgewordene Impressionen seines „Elements“ – Feuerporträts, Lichtlandschaften, Acrylmalerei – er hat auf vielfältige Art und Weise versucht die Faszination des Feuers auszudrücken und festzuhalten. Zu sehen ist eine Serie von Fotografien, die Symbole der Sternzeichen in entflammter Version darstellen. Vom Entwurf der Symbole, dem Entfachen des Feuers bis hin zur speziellen Art der Fotografie hat der Künstler in dieser Bildgruppe seine Arbeit vereint. Deutlich erkennbar ist in der Präsentation seine Leidenschaft für Astronomie und Astrologie, die ihn seit den 90er-Jahren, ausgehend von der Beschäftigung mit Sonnenuhren in vielfältiger Weise antreibt und befruchtet. „Das All ist voll von Feuer – die Sonne ist unser Lebensfeuer“, unterstreicht der Künstler seine Passion. „Nach den Sternen“ greift Schatz auch mit Zukunftsplänen, die den Blick auf die Sterne sowie die Kraft der Sterne in besonderen Projekten populär und attraktiv machen sollen.

Als Schaufläche für sein Wirken nutzt der Künstler jedoch nicht nur die Galerie. Zu sehen sind seine Arbeiten auch im öffentlichen Raum. Am Aufgang zum Bergl sind es seine „Traumfänger“, die aus den 1980er-Jahren stammen und damals für die Swarovski Kristallwelten in Wattens entwickelt und umgesetzt wurden. Auch der Sonnenbrunnen hinter der Johanneskirche, zählt zu seinem Werk. Mit Feuer-Wort-Fahnen im Innenstadtbereich setzt Schatz ein weiteres sichtbares Zeichen, das auf sein Jubiläum verweist.

Getrieben von Ideen, Aktionen, Visionen

Gebhard Schatz ist 1951 in Imst geboren, mit dem Ort tief verwurzelt und lebt auch heute dort. Er absolvierte die HTL für Bautechnik. Schatz vertrat seit jeher die Position eines engagierten und kritischen Geistes. Für Ideen und Projekte im künstlerischen, kulturellen, aber auch humanitären Bereich entflammte er nicht nur mit dem Feuer im eigentlichen Sinne, sondern auch mit einem starken inneren Lodern, das ihn durchaus auch verwegene und visionäre Aktionen umsetzen ließ. Als der Begriff Querdenker noch nicht einer missbräuchlichen Verwendung zugeführt war, konnte man Gebhard Schatz wohl durchaus als solchen bezeichnen – einen jener Künstler, der die Dinge aus außergewöhnlichen Perspektiven und ohne Begrenzung betrachtete und sich kompromisslos und mutig eine spezielle Kunstform – die Feuerkunst – eroberte und zu seinem persönlichen Mittel der Verständigung erwählte. Seinen persönlichen Antrieb beschreibt er wie folgt: „Ich bin Künstler geworden, weil ich Form und Farbe meines Lebens intuitiv selbst gestalten will.“

Was: Ausstellung GEBHARD SCHATZ – NAKED LIGHT – 40 Jahre Feuerkunst

Wo: Imst Mitte, Pfarrgasse 7, 6460 Imst

Wann: 8. Oktober bis 11. November 2021, Donnerstag bis Samstag 14.00 bis 18.00 Uhr, Samstag und Sonntag 11.00 bis 13.00 Uhr und nach Vereinbarung unter 0699 12044853, der Künstler ist anwesend!