JERZENS (föwe). Das Jahr 2020 kündigte sich in Jerzens am Hochzeiger schon zwei Tage früher an – bei der 2.000-Meter-Party im Skigebiet, eine Art Vorsilvester mit Pistenbullyparade, Klangfeuerwerk und Feuershow.

Die berühmte „Show on Snow“ der Skischule Hochzeiger war wieder einer der Höhepunkte bei der Party am 29. Dezember 2019, mit der im Pitztal Vorsilvester gefeiert wurde. Neben den akrobatischen Vorführungen der Skilehrer gab es wieder ein Klangfeuerwerk, wagemutige Jumps mit Snowboard & Freestyle, Skiballett, Speedglider, Feuershow (Feuer, LED, Pyro), die obligatorische Pistenbullyparade, ein tolles Feuerwerk sowie ganz viel Partystimmung bei bestem DJ-Sound. Die Show war ein Vergnügen für die ganze Familie. Begonnen hat das Spektakel kurz nach 21 Uhr, da noch viele Leute an der Talstation auf die Auffahrt warteten. Alles in allem war diese Veranstaltung ein toller Abschluss der vielen Aktivitäten und Veranstaltungen der Hochzeiger Bergbahnen. Diese bedanken sich für den zahlreichen Besuch und wünschen allen einen guten Rutsch ins neue Jahr.