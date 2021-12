Nach 17 Jahren als musikalischer Leiter legte Florian Klotz sein Amt zurück. Dieses übernimmt der Landecker Herbert Gruber. Langzeit-Obmann Ronald Holzknecht übergibt nach zwölf Jahren seine Agenden an Alexander Plattner.

LÄNGENFELD. Im Rahmen der kürzlich stattgefundenen Jahreshauptversammlung endete eine Ära. Kapellmeister Florian Klotz, der den Taktstock im Jahr 2005 übernommen hatte, übergab das Dirigentenpult an Herbert Gruber. In einer Rückschau ging Klotz auf seine persönlichen Höhepunkte ein. Dazu zählen etwa die im Jahr 2008 erstmals durchgeführten Probentage mit renommierten Gastdirigenten, erfolgreiche Auftritte bei Konzertwertungsspielen, diverse Auftragskompositionen oder eine gemeinsame CD-Aufnahme. „Diese 17 Jahre haben mich geprägt. Eine Ausbildung in dieser Form wäre unbezahlbar", so der Langzeitdirigent. Auch für seinen Kollegen Ronald Holzknecht, der den Verein über zwölf Jahre organisatorisch leitete, gab es zahlreiche Meilensteine. Ob die Präsenz beim Tiroler Ball in Wien, ein Auftritt beim Traubenfest in Meran oder die Romreise der MK Längenfeld im Jahr 2019 inklusive Papst-Audienz: Die Aufgaben für das Organisationstalent gestalteten sich vielfältig. Auf Längenfelder Boden hob Holzknecht die Eröffnung des Musikpavillons, die Premiere des Längenfelder Musikfests oder die Anschaffung neuer Trachten für die Musikantinnen hervor.

Neue Köpfe



Zum neuen Obmann wurde der Längenfelder Alexander Plattner gewählt. Er dankte seinem Vorgänger und Kapellmeister Florian Klotz für die geleistete Arbeit: „Mit und durch euch hat unser Verein sehr viel erreicht und steht gut da." Daran will Plattner mit seinem Ausschuss-Team anknüpfen. Als Stellvertreterin steht ihm Julia Fleischmann zur Seite. Als musikalischer Leiter konnte der Landecker Herbert Gruber gewonnen werden. In der Vergangenheit dirigierte er bereits die Musikkapellen in Zams und Stams. Der Routinier freut sich nun auf das Kennenlernen seiner MusikantInnen und will bereits im Jänner in die Probenphase starten. Mit dem Frühjahrskonzert am 17. April 2022 und dem 4. Längenfelder Musikfest samt Bezirksmusikfest sind schon die nächsten Highlights geplant.