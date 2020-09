„Nach arbeitsreichen Tagen grüßt stolz der Richtbaum nun ins Land“

IMST. Am Freitag, den 28.08. um 13 Uhr war es soweit, die Baumaschinen verstummten, es war Zeit für die Firstfeier auf der 2040 m hochgelegenen Hüttenbaustelle am Fuße der mächtigen Heiterwand. Rudolf Mager, Vorstand der Sektion Oberer Neckar des Deutschen Alpenverein, aus Rottweil, oblag es den Richtbaum am First fest zu nageln. Dann erhob der jüngste Zimmermann, Fabian, der Firma HTB aus Arzl das Glas zum dreifachen Hoch auf Bauherrn, Architekt und Handwerk. Unter dem Beifall der Gäste zersplitterte das Trinkglas am Boden: „Gesegnet sei das Haus zur Stunde“.

Baustelle mit familiärem Charakter

Es war immer wieder von Stolz und Zufriedenheit an diesem Tag die Rede. „Eine gemeinsame, intensive Projektvorbereitung hat Vertrauen auf allen Seiten geschaffen.“ Die Identifizierung der Handwerker aus der Region mit dem Hüttenprojekt und deren Stolz auf das geschaffene Werk sind für Mager dann auch die Schlüssel zum Erfolg. Oft kommen Partnerinnen, Eltern und Kinder der Handwerker zum Besuch und zum Schauen vorbei.

„Es hat schon einen familiären Charakter, wie diese sehr anspruchsvolle alpine Baumaßnahme auch von außen wahrgenommen wird.“, stellte Robert Kollbitsch, der Leiter des Hüttenreferats aus München, fest. Ihn fasziniert die Organisation der Hüttenzeit durch die Sektionsmitglieder, die die Handwerker in wechselnden Teams vor Ort versorgen. „Dieser Einsatz begeistert und ist beispielhaft“, betonte Kollbitsch.

Hütte unter Denkmalschutz

In der Baubesprechung am Vormittag stand der denkmalgeschützte historische Hüttenteil, erbaut 1912, im Mittelpunkt. Dr. Reinhard Rampold, Bundesdenkmalamt, Abteilung Tirol, war mit zwei Restauratoren zur Hütte aufgestiegen, um die Arbeiten in der Gaststube durchzusprechen. Seit wenigen Tagen erst steht die Hütte unter Denkmalschutz. Nun gilt es nachzusteuern. Es geht um Sprossenfenster, Holzboden, Mobiliar und Vertäfelungen im Abgleich mit historischen Bildaufnahmen. „Der Kontrast zwischen alt und neu, zwischen historischer Gaststube und neu erstelltem Zubau, macht die Hütte einzigartig und ist gleichzeitig eine Herausforderung,“ fasst Architekt Christof Birkel zusammen.

Enormes geleistet

Carmen Kathrein, über 25 Jahre lang die beliebte Pächterin, kam mit langjährigen Mitstreitern. Das Staunen war groß, in welchem Umfang und in welchem Tempo die Hütte grundlegend erneuert wird. Am 18.Mai, als auf der Passstraße die Lawinen- und Murenberäumung abgeschlossen war, wurde die Baumaßnahme mit dem Abbruch der Anbauten aus den 70er Jahren gestartet. Bis Ende Oktober gilt von Montag bis Donnerstag die Erlaubnis für LKW- und Sonderfahrten zum Heli-Abflugplatz unterhalb der Passhöhe. Dank gutem Wetter und großem Einsatz der Firmen ist die Maßnahme dem Zeitplan leicht voraus. 5.000 Heli-Flugminuten waren bisher notwendig, um die Baustelle mit Baumaterial und Lebensmittel zu versorgen und die Handwerkerteams auf die Hütte zu bringen. Im Namen seiner Sektion bedankte sich der 1.Vorsitzende Rudolf Mager für die gute Kooperation mit der Stadt Imst, den zuständigen Fachbehörden von den ersten Bauüberlegungen, über die Baugenehmigung bis hin zu den notwendigen Abstimmungen bezüglich Sonderfahrten auf der Passstraße mit der Bezirkshauptmannschaft Imst.

Staubige Angelegenheit

Zuversichtlich schauen Jürgen Ewerz und Reinhard Kerber, die verantwortliche örtliche Bauleitung der Sektion, auf den Endspurt im verbleibenden Jahr. Wenn das Wetter weiterhin mitspielt, teilen sie die Einschätzung von Helmut Wörz, Zimmerer und Roland Plattner, Baumeister, beide HTB, dass die Arbeiten noch weitestgehend abgeschlossen werden.

Nach großem Lob für den tollen Richtfestschmaus an das Hüttenzeitteam der Sektion verließen Handwerker und Gäste am späten Nachmittag die Hütte. Schnell wurde aufgeräumt und ein neuer Arbeitseinsatz begann für die Sektionsmitglieder mit Ausnageln vom Abbruchholz, Herrichten als Brennholz, bis zum Einsetzen von Regen. Später, schon in der Dunkelheit, kam im strömenden Regen eine weiterer Arbeitstrupp aus Rottweil, angeführt von Micha Cieminski, Hüttenwart der Heiterwandhütte. Ein geselliger Hüttenabend war die Einstimmung für die Arbeiten, die am Samstag und Sonntag anstanden. Es galt die 100 Jahre alte Schüttung aus der Holzdecke im Obergeschoss zu entfernen. Eine sehr staubige Angelegenheit – bei der ein guter Mund-Nasenschutz, unabhängig von Corona, ein wichtiges Utensil war.

PÄCHTERSUCHE

Nach dem guten Baufortschritt plant die Sektion Oberer Neckar die Wiedereröffnung der Anhalter Hütte für die Sommersaison im Juni 2021. Es wird ein bergbegeistertes Pächterteam gesucht, das ein langfristiges, eigenständiges, nachhaltiges Betriebskonzept entwickelt. Dabei haben der alpine Schutzhüttencharakter und die Verwendung von regionalen Produkten einen besonderen Stellenwert. Weitere Informationen finden sich in Kürze auf der der Homepage des Deutschen Alpenverein und der Sektion Oberer Neckar. Die Sektion erwartet aussagekräftige Bewerbungen bis zum 30.September 2020.