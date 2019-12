Arzler Volksschüler wünschten Frohe Weihnachten

Bevor es in die "Weihnachtsferien" ging, wurde am Freitag (20.12.) von den SchülerInnen zu einem Weihnachtsspiel in den Gemeindesaal Arzl eingeladen.

Gekonnt und fehlerfrei trugen die Buben und Mädchen von der 1. bis zur 4. Klasse ihre mit den Lehrpersonen einstudierten Darbietungen (vom Weihnachtslied bis zum Krippenspiel) vor.

Egal ob Engel, Tierdarstellung, Hirten, Maria u. Josef bis hin zu den Weihnachtsbäckern, alle Kinder waren mit sehr viel Begeisterung bei der Sache.

So konnten sich im voll besetzten Gemeindesaal alle Eltern, Großeltern und Bekannte mit den Lehrpersonen über die netten Weihnachtswünsche der Arzler Volksschulkinder erfreuen.

