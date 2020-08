Auch am vergangenen Samstag zeigte sich der Wettergott einsichtig und ermöglichte in der Imster Innenstadt eine bunte und gut besuchte Sommerfußgängerzone.

IMST. Ein abwechslungsreiches Programm bot die "SoFuZo" auch am vergangenen Samstag Nachmittag, bei dem natürlich wieder ein umfangreiches Angebot für die kleinen Besucher vorbereitet war. Neben Spielekiste und Kindertheater wurde diesesmal mit der Brassband "John Blow" ein echter musikalischer Leckerbissen serviert. Die Männer rund um Mastermind Hermann Kranewitter boten eine tolle Performance und zeigten den staunenden Besuchern, was man mit virtuoser Blasmusik gestalten kann. Jung und Alt unterhielt sich einmal mehr bestens, sogar der Stadtchef wagte einen Besuch der "SoFuZo". Am kommenden Wochenende wird der Aufsteiger des Jahres, Daniel Fink, seine Songs präsentieren, bevor dann mit dem Bauernmarkt der Direktvermarkter vom "Lebensmittelpunkt" der Abschluss der heurigen Veranstaltungreihe zelebriert wird.