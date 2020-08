OETZ. Am Nachmittag des 13.08.2020 besuchte ein 61jähriger Österreicher mit seinem 4-jährigen Enkelsohn einen Kollegen in Ötz/Ebene. Gegen 16.35 Uhr war der Bub gerade dabei, zuvor von ihm gepflücktes Obst in den in der Grundstückszufahrt abgestellten PKW auf der Beifahrerseite einzuladen. Im Zuge dessen setzte sich das Auto aus bisher ungeklärter Ursache in der leicht abschüssigen Zufahrt selbständig in Bewegung und überrollte den 4-jährigen Buben. Trotz Reanimationsmaßnahmen und notärztlicher Versorgung erlag der Bub noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Beteiligte und Angehörige werden durch ein Kriseninterventionsteam betreut. Der PKW wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft sicher gestellt. Weitere Erhebungen zum Unfallhergang sind im Gange.