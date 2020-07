Wer sich schon einmal gefragt hat, was da so schön Gelb am Autobahn-Mittelstreifen blüht… Es ist das Schmalblättrige Greiskraut, oder Kreuzkraut.

OBERLAND. Es blüht hier von Mai bis zu den ersten Frösten. Die bis zu einem Meter hohe und sehr stark verzweigte Pflanze liebt die Trockenheit. Sie stammt ursprünglich aus Südafrika und wurde schon vor über 100 Jahren zum ersten Mal mit Schafwolle nach Europa transportiert. In Tirol breitet sie sich besonders entlang der Autobahn und der Bahntrasse im Inntal aus. Von dort erobert das Schmalblättrige Greiskraut nun immer neue Lebensräume.

Mit den bis zu 30.000 flugfähigen Samen, die jedes Jahr pro Pflanze gebildet werden, geht die Ausbreitung rasend schnell. Man findet es aus Gehsteigkanten wachsend oder sogar im Garten im Blumenbeet, am Ackerrand und am Rand von Wiesen.

Wie auch andere Greiskräuter enthält es giftige Pyrrolizidin-Alkaloide. Bei Säugetieren sind bei regelmäßiger Aufnahme Schäden an der Leber, Lunge und an Blutgefäßen die Folge. Für ein Rind wäre die tödliche Dosis nach 3 Monaten erreicht, wenn im Heu 1 % Greiskraut enthalten ist. Tragen Honigbienen vermehrt Pollen von Greiskäutern ein, kann die Häutung der Larven gestört werden und diese sterben. Problematisch ist dies dann, wenn ganze Bereiche mit nichts anderem als Greiskraut bewachsen sind, und kaum andere Nahrung für die Bienen da ist.

Um das Schmalblättrige Greiskraut loszuwerden, empfiehlt es sich, die ganze Pflanze samt Wurzeln auszureisen. Aber Vorsicht: Unbedingt Handschuhe tragen, denn die Giftstoffe können auch über die Haut aufgenommen werden. Auch mit Mähen kann man die Pflanze zurückdrängen. Hier muss man nur darauf achten, dass man die am Boden liegenden Triebe ebenfalls erwischt.

Mehr zum Thema finden Sie unter www.naturimgarten.tirol und auf www.uibk.ac.at/botany/neophyten-tirol