JERZENS. Einen fulminanten Saisonabschluss nach zweieinhalbjähriger Konzertpause erlebten die rund 3500 BesucherInnen, die am 10. April 2022 gegen Ende der Wintersaison im Skigebiet Hochzeiger in Jerzens erschienen waren. Dieser besondere Tag wurde auch für die Segnung der neuen Hochzeigerbahn 2.5 genützt, die von Pfarrvikar Thomas Ladner feierlich gestaltet wurde. Er hieß dabei den Geschäftsführer der Hochzeiger Bergbahnen Thomas Fleischhacker, Aufsichtsratsvorsitzenden und Obmann des Tourismusverbandes Pitztal Rainer Schultes, Betriebsleiter Friedl Eiter, Josef Flür, Georg File, Bernhard Wohlfarter, die Mitglieder des Aufsichtsrates der Bergbahnen, die Bürgermeister des Pitztales, das Hochzeiger Bergbahnenteam, Vertreter versch. Firmen die am Bau der neuen Bahn beteiligt waren und viele Einheimische und Gäste herzlich willkommen.

Am Vormittag hieß es im glitzernden Firnschnee skifahren und nachmittags ganz entspannt abwechslungsreiche Musik auf der Openairbühne bei der Hochzeiger Mittelstation zu erleben.

Gestartet wurde der Konzertnachmittag ab 12:45 Uhr von der amerikanischen Band High South. Die drei Jungs sind bekannt für ihren unverwechselbaren Westcoast Sound. Um 14.00 Uhr betrat dann der österreichische Ausnahmekünstler Lemo die Bühne und last but not least zog Josh die Besucher in seinen Bann. Josh landete mit seinem Song „Cordula Grün“ 2018 und 2019 den deutschen „Wiesn-Hit“ und seit März 2022 ist er als Juror bei der ORF-Castingshow „Starmania“ zu sehen. Seine Fans dankten es ihm mit unzähligen Handyfotos, strahlenden Gesichtern und tosendem Applaus. Ein großes Lob den Hochzeiger Bergbahnen, dass es ihnen immer wieder gelingt musikalische Größen zu engagieren und dadurch viele Konzertbesucher auf den Hochzeiger zu bringen und zu begeistern. föwe