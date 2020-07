Der Riesen-Bärenklau ist eine beeindruckende Pflanze: Bis zu 4 m hoch und mit bis zu 2 m langen Blättern. Seine Blütenstände können einen Durchmesser von einem halben Meter erreichen und tragen tausende kleiner weißer Blüten.

OBERLAND. Er sieht aus, wie ein zu groß geratener Wiesen-Bärenklau, mit dem er manchmal verwechselt wird. Der Riesen-Bärenklau hat aber spitzere Blätter, größere Blütenstände mit mehr Blüten und ist insgesamt meist deutlich größer als der Wiesen-Bärenklau.

Die aus dem Kaukasus stammende Pflanze liebt besonders feuchtere Standorte, entlang von Bächen, Gräben oder in feuchten Wiesen. In Tirol ist Pflanze zum Glück noch nicht so weit verbreitet, wie andere invasive Neophyten. Aber sie zählt zu den gesundheitsgefährdenden Pflanzen, gegen die unbedingt aktiv vorgegangen werden muss und von Seiten des Landes Tirol auch vorgegangen wird.

Die Pflanze enthält Furanocumarine. Gelangen diese auf die Haut lösen sie in Verbindung mit Sonnenlicht (UV-Licht) Hautverbrennungen aus – und zwar bis zum 3. Grad! Schon ein Streifen der Pflanze beim Vorbeigehen reicht aus, um den Pflanzensaft und damit die gefährlichen Inhaltstoffe auf der Haut zu haben.

Wer einen Riesen-Bärenklau findet, sollte nicht selbst Hand anlegen und die Bekämpfung den Profis überlassen. Hierzu kann man den Fund direkt an die Abteilung Umweltschutz des Landes Tirol (umweltschutz@tirol.gv.at) oder an das Neophyten-Kompetenzzentrum Tirol (Neophyten@uibk.ac.at) melden. Bei der Beseitigung der Pflanze muss man einen Ganzkörper-Schutzanzug tragen inkl. Schutzbrille und Gesichtsschutz. Nur damit kann man verhindern, dass der gefährliche Pflanzensaft auf die Haut gelangt.

Mit entsprechender Ausrüstung kann man die Pflanze mit einem Spaten im oberen Wurzelbereich abstechen. Ein Abmähen ist meist weniger erfolgreich, denn die Pflanze wächst über Jahre trotzdem weiter, bis sie zur Blüte kommt. Nach der Blüte stirbt die Pflanze ab, denn sie hat ihre Lebensaufgabe erfüllt. Und hinterlässt bis zu 50.000 Samen, die über 10 Jahre lang keimfähig bleiben. Eine regelmäßige Kontrolle am Standort ist also sehr wichtig, damit einige Jahre später nicht unzählige neue Pflanzen gewachsen sind.

Mehr zum Thema finden Sie unter www.naturimgarten.tirol und auf www.uibk.ac.at/botany/neophyten-tirol