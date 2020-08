Gestartet wird am Parkplatz beim Gemeindehaus St. Leonhard unter der Pfarrkirche (1354m). Man fährt rechts an der Kirche vorbei talein in Richtung Piösmes und biegt nach 1,07km nach rechts in Richtung Arzler Alm – Tiefentalalm ab (gut beschildert). Auf einem guten Forstweg geht es mittelsteil 900m hinauf bis sich der Weg gabelt. Nun biegt man links zur Arzler Alm ab. Auf einem sehr guten Forstweg, der heuer gerichtet wurde, fährt man bis zur Alm auf 1875m.

Gesamtstrecke von der Kirche bis zur Alm: 4,70km (Fahrzeit mit dem E-Bike: 32 min).

Ebenso eine Ideale Bike & Hike Tour, indem man nach der Auffahrt von der Arzler Alm noch weiter auf den Rappenkopf (2320m) wandert. Wunderschöne Rundtour mit traumhaften Ausblicken zum Geigenkamm.

Von der Arzler Alm geht es 2.84 km hinunter bis zur Abzweigung Tiefentalalm (ca. 8 min), dann links abbiegen zur Tiefentalalm auf 1887m.

Bei der Rückfahrt lohnt sich auch noch der Besuch der Wallfahrtskirche Hl. Maria am Bichele am linken Wegrand zwischen Scheibe und St. Leonhard.

Gesamstrecke: Arzler Alm – Tiefentalalm: 6,5 km – rund 30 min.

Von der Tiefentalalm zum Ausgangspunkt bei der St. Leonharder Kirche: 5,6 km - ca. 18 min!