Die SoFuZo 2020 ist Geschichte. Der Bauernmarkt mit wasserresistenten Direktvermarktern punktete mit seinen Produkten zum Abschluss in der Kramergasse. Ein Höhepunkt war jedoch der erstmals veranstaltete Fotowettbewerb „Kochen macht Spaß-essen sowieso“.

IMST. Eingeladen waren junge bis ältere BürgerInnen, die das Fotografieren lieben und Spaß an kreativen Bildern haben. von Jung bis Älter. Die Ziele des Wettbewerbes wurden schon übertroffen, da die Überraschungen nicht ausblieben. Bianca Wagner: „ Die Jungen haben tolle Bilder geliefert, das war eine große Vorgabe für die Älteren.“ Dies schlug sich auch in den Ergebnissen wider. Gottfried Mair „Die Jury wurde vom Obmann des Fotoclubs Imst, Herrn Manuel Huter gut eingeführt und gut moderiert. Hohe qualitative Entscheidungskriterien waren die Basis für die Auswahl der Sieger.“ Die ambitionierten Fotografen wurden vom herausfordernden Thema zu einem Kreativitätsschub sehr inspiriert. Fünf Sieger wurden abschließend gekürt. Die Bilder werden in den nächsten zwei Wochen im Lebensmittelpunkt wie im Schaufenster vom Fotostudio Bianca Wagner ausgestellt.