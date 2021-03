BEZIRK IMSST/ROPPEN. Na wenn das keine positive Entwicklung ist, was die Gemeinde Roppen in den vergangenen Tagen bezüglich der Coronazahlen an den Tag gelegt hat! Vom Dreierbund der abgeriegelten Gemeinden mit Haiming und Arzl wird sich die 1.800 Seelen-Gemeinde wohl morgen verabschieden dürfen, denn aktuell gibt es in Roppen "nur noch" 10 aktiv positive Fälle. Damit reiht man sich an achter Stelle im Bezirksranking ein. Das sagt zwar nur indirekt etwas über die Inzidenz aus, dennoch wäre eine Verlängerung der Ausreise-Testverordnung mehr als überraschend.

Haiming mit 38 und vor allem Arzl i.P. mit 60 Fällen haben da noch mit größeren Schwierigkeiten zu kämpfen, eine Befreiung von der Testverordnung ist wohl in weiter Ferne.

Wie es mit den restlichen Gemeinden aussieht, sehen sie unten im Überblick.

Die Zeichen für ein Ende der Testverordnung in Roppen stehen gut

Zahlen des Bezirkes im Überblick (24.03.)

Aktiv Positiv

Arzl im Pitztal 60

Imst 46

Haiming 38

Mieming 12

Silz 12

Längenfeld 10

Mils bei Imst 10

Roppen 10

Wenns 10

St. Leonhard im Pitztal 9

Tarrenz 9

Mötz 8

Oetz 7

Karres 6

Rietz 6

Sautens 6

Stams 6

Umhausen 5

Obsteig 4

Jerzens 3

Imsterberg 2

Nassereith 2

Sölden 2

Karrösten 1

Bezirke in der Übersicht

Innsbruck-Land: 514 (10.389)

Innsbruck-Stadt: 386 (7.238)

Kufstein: 358 (7.551)

Imst: 283 (3.751)

Lienz: 270 (3.910)

Schwaz: 274 (8.052)

Kitzbühel: 144 (3.687)

Landeck: 96 (3.169)

Reutte: 61 (1.436)

Beginn der Testverordnung

