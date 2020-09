Fahrradsturz auf der Hahntenjochstraße in Imst

IMST. Am 5.9.2020 gegen 13.45 Uhr lenkte ein 61jähriger niederländischer Staatsbürger in Begleitung seiner Frau sein Fahrrad auf der Hahntenjochstraße talwärts in Richtung Imst.

Oberhalb der Maldonalm kam er auf Grund eines Fahrfehlers von der Fahrbahn ab und stürzte.

Der Mann trug keinen Helm und zog sich Kopf und Rippenverletzungen unbestimmten Grades zu.

Der Verletzte wurde nach Erstversorgung in das Krankenhaus Zams eingeliefert.