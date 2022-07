NIEDERTHAI:

Die Gruppe 3 aus Niederthai:

Wie auch bei anderen Mannschaften beschränkte sich bei der 2005 gegründeten Bewerbsgruppe aus Niederthai die Teilnahme an Landes und Bezirksbewerben. Aber schon im Jahr 2009 gelang beim Bezirksnassbewerb in Heiterwang mit einem der vorderen Plätze der Durchbruch. In diesem Jahr folgte noch der erste Bezirkssieg beim HEIM Nassbewerb in Niederthai. Den krönenden Abschluss brachte der Landes-Nass-Parallelbewerb in Tux mit Platz zwei.

Durch weitere Spitzenplatzierungen in den darauffolgenden Saisonen ging es 2016 zum ersten Mal zum Bundesbewerb nach Kapfenberg. Mit dem Sieg im Fire Cup und dem damit verbundenen Landesieg der Bewerbssaison 2019 öffnete sich die Türe zu den Internationalen Feuerwehrwettkämpfen 2022 in Celje - Slowenien. Beim spanenden Bewerb im Oktober 2021 in Schwaz setzte sich die Truppe wieder an die Spitze und somit stand fest, Niederthai fährt für Tirol zur Feuerwehr Olympiade.

Wir machen uns Fit für Olympia:

Ohne Fleiß kein Preis, unter diesem Motto wurde bereits im Winter für Muskel und Konditionsaufbau in der Halle fleißig trainiert. Mit den wärmeren Temperaturen konnten schon ab März die ersten Proben im Freien abgehalten werden. Die Laufbahn und der Sportplatz in Stams wurden zur zweiten Heimat der Olympioniken. Neben dem Angriff wie bei Landes und Bezirksbewerben ist auch ein Staffellauf mit den drei Hindernissen Balken, Mauer und Rohr zu absolvieren. Bei einem der letzten Trainings in Stams war auch Landesfeuerwehrkommandant Peter Hölzl auf Besuch und konnte sich ein Bild vom professionellen Auftreten der Truppe machen.

Trainingsanzüge vom Landfeuerwehr Verband Tirol:



Um auch ein einheitliches Bild der Florianis aus Tirol in Celje zu gewährleisten wurde dieser Abend auch gleich genutzt, und vom LFW KDT. Peter Hölzl die neuen Trainingsanzüge an die Mannschaft und ihre Betreuer überreicht.

Unter den strengen Augen von Peter Hölzl, Ernst Kuen, Robert Unterlechner und Viktor Neurauter absolvierte die Gruppe drei aus Niederthai einen fehlerfreien Angriff mit Staffellauf.

17. Internationale Feuerwehrwettbewerbe vom 17. bis 24. Juli in Celje

Ab dem 17. Juli heißt es für die Jungs alles geben in Slowenien. Montag bis Mittwoch stehen noch einige Trainings vor Ort auf dem Programm. Am Donnerstag ist Beginn der Wettkämpfe, für Niederthai heißt es am Freitag um 14:30 Uhr volle Konzentration, und das trainierte in die Tat umzusetzen. Das klare Ziel ist am Sonntag nach der Schluss Veranstaltung mit Gold nach Hause zu fahren. Am Samstag den 30. Juli 22 um 18:00 Uhr findet der offizielle Empfang in Niederthai statt und wird am Sonntag mit dem Blaulichttag beendet (bek).