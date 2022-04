Es gibt heuer nur eine Chance Hannibal zu erleben, am Freitag, den 22. April, Beginn 19:30 Uhr vor der beeindruckenden Sölder Gletscherkulisse.

SÖLDEN. Beim Gletscherschauspiel Hannibal in Sölden stehen die Theaterbesucher mehr oder minder direkt auf der Bühne inmitten der natürlichen Theaterkulisse, anstelle einer künstlichen. „Theater für alle Sinne, mit Haut und Haaren“, das verspricht Jack Falkner von den Bergbahnen Sölden.

Warm anziehen lohnt sich

Hannibal entstammt einer alten karthagischen Adelsfamilie, er wird zum großen Taktiker, der selbst vor einer feindliche Übermacht keineswegs zurückschreckte. Der Karthager entwickelte eine neue Strategie, die alle zu überraschen vermochte und so von Erfolg zu Erfolg schritt. Er behielt den Überblick, obwohl er auf Grund einer Augenentzündung auf einem Auge blind war.

Der Weg über die Alpen, also von der falschen, weil unerwarteten Seite kommend, überraschte die Römer und so stand er plötzlich inmitten des Feindeslandes als sie ihn bemerkten.

Weg über das Gebirge

Üblicherweise kam der Feind über das Meer, war berechenbar, dieser Einäugige fand jedoch einen Weg über das 2000 Meter hohe Gebirge. Hannibals Alpenüberquerung bezeichnen heute Historiker als die Machbarkeit des Unüberwindlichen! Hannibal ist einer der großen der Geschichte, bei dem diese Größe, aber auch Verrücktheit und Tragik einen fantastischen Stoff ergeben haben, begonnen hat alles 2001, also vor 21 Jahren.

Vision, Idee und Konzept

Diese losgelöste Figur des Hannibal ist ideal für so freischwebende Regiemenschen wie Hubert Lepka. Insofern sind Visionen, Ideen und Konzept glänzend aufgehoben, um in einer bewährten, dennoch neuen Form und an einer genialen Location wie den Rettenbach Gletscher oberhalb von Sölden umgesetzt zu werden.

Es gibt eine eigene Musik, eigene Sprache, gesprochen von Harald Krassnitzer, eigene Regie und eine spannend gestaltete Dramaturgie, die den Theaterbesuchern in raumumfassenden Bildern auf einer sechs Quadratkilometer großen Bühne dargeboten wird.

Professionelle Darstellern aus aller Welt, rund 200 einheimischen Mitwirkenden aus ganz Tirol, einzigartige Theater Lichteffekte, szenische Pyrotechnik und Naturkulisse, Hannibal begeistert als Gesamtkunstwerk.

Hannibal Sölden

Hannibal – Gletscherschauspiel