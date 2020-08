SÖLDEN(bek). Am Samstag den 29.08.2020 gegen Mittag löste ein herrenloses Kajak, welches in der Ötztaler Ache in Sölden gesichtet wurde einen Großeisatz aus. Das durch die Hochwasserführende Ache abgetriebene Boot konnte etwas später Bereich im Aschbacher Wald erneut ausgemacht werden. In Huben gelang es der Wasserrettung Innsbruck und Landeck das Kajak zu bergen. Der Besitzter hatte dies bereits am Vortag gemeldet und konnte durch die Polizei ausfindig gemacht werden. Im Einsatz standen 74 Mann der Freiwilligen Feuerwehren Sölden, Huben, Längenfeld, Silz und Rietz. Bezirks Feuerwehrinspektor Josef Wagner, Bez. Feuerwehr Kdt. Stv. Stefan Rueland, Wasserrettung Innsbruck und Landeck, NAH Martin 2, Polizeihubschrauber Libelle, Polizei und Rettung Sölden.