ARZL(bako). Am Samstag, dem 28.12. wurde bei der Abendmesse in der Pfarrkirche Arzl im Pitztal besonders der "Sternenkinder" gedacht und von den betroffenen Verwandten eine Kerze für sie entzündet. Im Anschluss an die Hl. Messe wurde am Friedhof der "Sternenkinderbaum" geweiht.

Wie kam es zu diesem besonderen Baum?

Vor einem dreiviertel Jahr kam Birgit Raggl zu Hr. Bürgermeister Josef Knabl und erklärte ihm das "Projekt Sternenkinder". Da einige Familien das Schicksal, dass ein Kind vor der Geburt stirbt, teilen, wäre es eine gute Idee, für sie ein Denkmal zu errichten.Birgit Raggl fragte auch bei der Pfarre nach, ob dies möglich wäre und ihre Idee fand großen Anklang. Somit wurde der Künstler Michael Ehart mit diesem Projekt beauftragt, etwas Passendes zu entwerfen. Der Entwurf wurde positiv angenommen und Michael setzte dieses Projekt in die Tat um. Der Baum hat eine Höhe von 3,4 m und einen Durchmesser von 1,50 m. Sein Gewicht beträgt ca. 250 kg. Bestehen tut er aus Korteenstahl, der die Eigenschaft hat, dass er zu rosten beginnt und sich dann durch die entstandene Patina nicht mehr verändert. Die Blätter, welche aufgehängt werden können, bestehen aus Edelstahl, die man in der Gemeinde holen und dann bei Belinda Huber in Imst beschriften oder gravieren lassen kann. Anschließend werden die Blätter von den Gemeindebediensteten auf dem Baum befestigt. Um das gesamte Projekt bezahlen zu können ist Birgit so lange gelaufen, bis sie die gesamte Summe durch große und kleine Sponsoren abgedeckt hatte. All den Spendern sei herzlich dafür gedankt.