Das Gütesiegel AMA GENUSS REGION garantiert Gästen die regionale Herkunft und beste Qualität der Lebensmittel, kurze Transportwege und die stets frische Zubereitung der Speisen. Die "Törggele Stub'n" in Sölden ist einer der AMA GENUSS REGION Betriebe.

SÖLDEN. Das Tiroler Traditionsgasthaus "Törggele Stub'n" in Sölden wird seit 1996 von der Familie Armin und Yvonne Gander geführt und ist ein AMA GENUSS REGIONs Betrieb. Seit seiner eigenen Lehrzeit sieht Armin den Kontakt zu den Produzenten als Selbstverständlichkeit. "Es kommt kein Kalb zum Metzger, bevor ich es nicht gesehen habe, das verlange ich vom Bauern. Dabei achten wir auch auf stressfreie Schlachtung", erzählte der passionierte Koch. „Qualität vor Quantität“ ist das Credo dieses Vorzeigebetriebes, der auf kürzeste Anlieferung setzt und seine hohe Qualität mit dem Gütesiegel AMA GENUSS REGION unter Beweis stellt.

Die Erfolgsgeschichte

Die "Törggele Stub'n" ist längst mehr als ein Geheimtipp für Gourmets, zahlreiche Auszeichnungen erzählen von der Erfolgsgeschichte des Betriebes. Bereits 1991 schlug der damals 25-Jährige eine bis dato eher unbekannte Richtung ein und wurde jüngster Sommelier Österreichs. Er entschied sich bald darauf die "Törggele Stub'n" als seinen ersten Betrieb zu pachten. Stetige Erweiterungen und auch unkonventionelle Projekte, wie die Aufführung eines Musicals auf der Terrasse zeugen vom goldrichtigen Riecher für gute Ideen. Dies wurde ihm auch mehrmals von einer Jury beim "Top of the mountains" unter anderem in der Kategorie Touistic-Award bestätigt. Auch das Gütesiegel AMA GENUSS REGION garantiert die hohe regionale Qualität der verwendeten Produkte. Doch Auszeichnungen sind für Familie Gander zweitrangig, oberste Prämisse ist die Zufriedenheit des Gastes.

Hoher Qualitätsstandart

Es fängt bei den Gläsern an, in der "Törggel Stub'n" wird jeder Wein in eim Riedel-Glas mit der Gravur "Tiroler Gastlichkeit pur" serviert. Selbst wenn namhafte Sterneköche wie Stefan Marquard oder Lucki Maurer am Herd in der "Törggele Stub'n" stehen, ist Armins Meinung das Zünglein an der Waage. Was der Chef nicht absegnet, kommt nicht auf die Karte. Dieser hohe Qualitätsanspruch an sich, seine Mannschaft und seine Lieferanten macht sich in der hohen Zahl der Stammgäste bemerkbar. Haben zum Beispiel in der Übergangssaison andere Betriebe mit der Frequenz zu kämpfen, ist bei Armin kaum ein Platz, vor allem auf der neuen Terrasse, frei. Selbst die Personalproblematik lässt den Gastronom kalt, er hat eine Stammmannschaft, die er entsprechend auch zu schätzen weiß.

Hillinger und andere Promis

"Bei uns waren schon einige Promis zu Gast, wie viele weiß ich nicht, weil ich wahrscheinlich so manchen gar nicht erkannt habe", lacht der Vollblutwirt. James Bond Darsteller Daniel Craig fällt ihm dann doch noch ein. Für den leidenschaftlichen Weintrinker und Sommelier war aber der ausgiebige Besuch von Leo Hillinger ein persönliches Highlight. "Der ist ein bodenständiger Typ, deshalb mag ich ihn wahrscheinlich auch so gern", meinte Armin Gander. Abgehoben wirkt auch er selbst nicht, im Gegenteil. Sehr stolz auf seine Frau und beide Töchter hebt er deren Leistungen hervor. So hat beispielsweise Tochter Vivien auch schon einen Award von "Top of the mountains" erziehlen können, was den Papa glücklich strahlen lässt. "Wir werden den Mädels nicht vorschreiben, was sie machen sollen, es würde uns aber natürlich freuen, wenn sie unsere Betriebe weiterführen würden. Noch sind wir aber ein paar Jahre selbst am Ruder und hoffen, dass wir gesund bleiben und unseren Töchtern dann später noch unter die Arme greifen können. Blumengießen und Gäste begrüßen."

Weitere AMA GENUSS REGIONs Betriebe – bäuerliche Direktvermarkter, Lebensmittelmanufakturen und Gastronomiebetriebe – sind zu finden auf www.genussregionen.at.