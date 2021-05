LÄNGENFELD. Am 27.05.2021 um 17.50 Uhr bog eine 24-jährige Österreicherin mit einem PKW in Längenfeld auf der Ötztaler Bundesstraße taleinwärts fahrend nach rechts in eine Seitenstraße ein, als plötzlich ein 8-jähriger Bub von rechts mit einem Kinderfahrrad über einen Sandhügel sprang und mit dem Auto kollidierte. Dabei wurde das Kind unbestimmten Grades verletzt und in der Folge von seiner Mutter in das KH Zams gebracht.