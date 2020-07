Die Zirkus-Familie Brumbach hat in den vergangenen vier Monaten die Coronakrise ganz besonders hart zu spüren bekommen. Mutter Manuela, Vater Stefan und der 11-jährige Emilio betreiben die Familientradition bereits in der siebten Generation. Nun sitzen sie ohne Geld und Auftrittsmöglichkeiten in Stams fest.

STAMS. Emilio Brumbach ist nicht nur ein besonders netter Knabe, er ist auch mit außergewöhnlichen artistischen Fähigkeiten ausgestattet. In Kärnten hat er den Superstar gewonnen und auch bei der Show von Dieter Bohlen hat er mehr als nur eine gute Figur gemacht. Die Zirkusfamilie Brumbach muss seit vier Monaten allerdings auf alle Vorstellungen verzichten, zudem ist die Zugmaschine des LKW kaputt, rund 4000 Euro kostet die Reparatur.

Aber es kommt noch schlimmer: Weder aus Deutschland noch aus Österreich bekommen die Brumbachs irgendeine Hilfe und müssen quasi von der Hand im Mund leben. Zwar spendete der Lionsclub und auch die Caritas hilft mit dem Notwendigsten, der Alltag gestaltet sich dennoch mehr als schwierig. Trotz der großen existentiellen Nöte der Familie lässt sich der kleine Emilio diemgute Laune nicht verderben und entschloss sich am vergangenen Samstag spontan zu einer viel beklatschten seines Könnens in der Imster Sommerfußgängerzone. Er wird auch in den kommenden Samstagen seine Artistenshow in der SoFuZo präsentieren. Wie es für die Familie aber weitergeht, steht derzeit in den Sternen. "Wir wären jedenfalls sehr froh, wenn wir einen Standplatz im Oberland bekämen und natürlich freuen wir uns über jedes Engagement. Leider sind derzeit für uns sämtliche Einnahme-Möglichkeiten verschlossen und wir müssen wirklich mit den Notwendigsten über die Runden kommen", erklärt Zirkus-Mutter Manuela Brumbach. Ihr Mann Stefan ergänzt: "Vor allem die Reparatur unseres LKW bereitet mit großes Kopfzerbrechen, vielleicht kann uns auch in dieser Hinsicht jemand helfen. Und natürlich hoffen, wir, dass wir irgend wann unsere geplante Tirol-Tour durchführen können." Wer der Familie helfen will, findet sie in Sams beim Fußballplatz, Geldspenden können bei der Sparkasse Bad Tölz unter der BIN: DE 03 7005 4306 0011 7633 31; BIC: BY LADEM1WOR platziert werden.