STAMS. Am 31.08.2020, gegen 20.20 Uhr fuhr eine 56-Jährige mit ihrem PKW auf der Mötzer Landesstraße von Mieming kommend in Richtung Einmündung zur Tiroler Straße. Aus bislang unbekannter Ursache übersah sie den von links kommenden, von einer 22-jährigen Österreicherin auf der Tiroler Straße in Fahrtrichtung Osten gelenkten PKW. Im Kreuzungsbereich der Tiroler Straße mit der Mötzer Straße im Gemeindegebiet von Stams kam es zur rechtwinkligen Kollision der beiden PKW. Während die 22-Jährige beim Unfall unverletzt blieb, musste die 56-Jährige von Rettung mit unbestimmten Verletzungsgrad in das Krankenhaus Zams gebracht werden. Bei beiden PKW entstand erheblicher Sachschaden. Ein mit beiden Lenkerinnen durchgeführter Alkomattest verblieb negativ. Nach Abschluss der Erhebungen wird ein Bericht an die Staatsanwalt erstattet werden.