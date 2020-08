MIEMING. Am Mittwoch, den 9. September 2020 gastiert die „Montagsrunde“ im Greenvieh des Alpenresort Schwarz am Mieminger Sonnenplateau. Drei außergewöhnliche Winzer kredenzen ihre Weine zu einem Sechs-Gänge-Menü der Superlative. Am Herd stehen neben Greenvieh Küchenchef Toni Woertz sein kongenialer Kollege vom Alpenresort Schwarz, Mario Walch, und ihre Brigaden. „Wir freuen uns, diese drei Persönlichkeiten vereint in unserem Haus begrüßen zu dürfen", so Alpenresort Schwarz Chef Franz-Josef Pirktl. „Es wird ein besonderer Abend für unsere Gäste mit einem einzigartigen Kulinarik-Angebot“, davon ist er überzeugt.