Murenabgang in Aschbach und Sölden

LÄNGENFELD/SÖLDEN. Am 22.08.2020 gegen 14.15 Uhr kam es aufgrund der Wetterlage (Starkregen und Gewitter) zu einem Murenabgang in Aschbach, Gemeindegebiet Längenfeld, bei dem eine Gemeindebrücke auf einer der B186 anliegenden Gemeindestraße geflutet wurde. Die Gemeindestraße wurde aufgrund der Wetterlage in Absprache mit dem Einsatzleiter der FF und dem Bürgermeister der Gemeinde Längenfeld kurzzeitig für den gesamten Verkehr gesperrt. Nach Beruhigung der Lage wurde eine wechselseitige, einspurige Verkehrsregelung eingerichtet. Die Brücke wird durch ortsansässige Bauunternehmen frei geräumt. Personen kamen keine zu Schaden. Im Einsatz standen ca. 20 Mann der FF Huben.