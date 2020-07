ARTeVENT Programm gestartet – Ausstellungen, Workshops, Künstlergespräche

Die Initiative von Pro Vita Alpina, Naturpark Ötztal, Chronik Sölden, Gemeinde Sölden und Ötztal Tourismus, die seit Jahren im Sommer das Natur-Kultur-Literatur Programm im Bergsteigerdorf Vent organisiert, steht Mitten im Ötztaler Kultursommer.

Bereits Mitte Juli war die Ausstellung „Venter Geschichtssplitter“ in der Bergsteigerkapelle in der Mitte von Vent aufgebaut und zugänglich. Hier haben die MitarbeiterInnen rund um Pro Vita Alpina Geschäftsführerin Florentine Prantl eine Ausstellung über unterschiedlichste Venter Themen zusammengestellt. Jessie Pitt, Künstlerin, Kreativfrau Dana Plattner und Journalistin und Kunsthandwerkerin Riki Hirsch waren das Recherche- und Kreativteam, das für die Sammlung, Sichtung und Zusammenstellung der Ausstellung und für das kreative Konzept der Aufarbeitung des Materials zusammenarbeitete. Die Ausstellung ist jederzeit zwischen 8 und 22 Uhr frei zugänglich.

Schon vor der Ausstellung in der Kapelle, wurde die Ausstellung um die Kapelle aufgebaut. Gletscherbilder vom bayrischen Fotograf Bernd Ritschel sind im Außenbereich, um die Venter Bergsteigerkapelle zu sehen.

Im ersten Stock des denkmalgeschützten Widums widmet sich die 50 m² große Dauerausstellung des Naturpark Ötztal den vielfältigen Natur- und Kulturthemen rund um Vent.

Ebenfalls früher eröffnete die Ausstellung „Momentaufnahmen und Tagebücher meiner Seele“ von Johannes Vogl-Fernheim im Hotel Macun am Ortsende von Vent. Die gastfreundlichen Besitzer des Hotels haben den Innsbrucker Künstler eingeladen, seine Bilder in ihrem Hotel auszustellen. Im ARTeVENT Programm stand der Workshop für Eitempera-Aktmalerei mit dem Künstler und ein Künstlergespräch, moderiert von Margit Bacher. Die Bilder von Johannes Vogl-Fernheim sind bis Anfang der Wintersaison zu sehen.

In der Eingangshalle des Hotel Macun hängt seit Mitte Juli die Ausstellung „Spuren“ mit Fotos von Land Art Projekten von Jan Langer. Jan ist Land Art Künstler und Musiker aus Südtirol. Er ist als Perkussionist der Gruppe Opas Diandl mehrfach im Ötztal aufgetreten. Als Land Art Künstler wird er sich ein paar Tage der Eingewöhnung und Ortserkundung im Artist in Residency Programm von ARTeVENT nehmen können, mit Zeit für eigene Arbeiten. Am vorletzten Augustwochenende. steht der Hubert von Goisern Preisträger für einen Workshop und ein Künstlergespräch zur Verfügung. Für den Workshop am Samstag, 22.8. ab 9 Uhr wird dringend um Anmeldung unter vent@oetztal.com gebeten. Das Künstlergespräch mit Begehung der Ausstellung, Moderation von ARTeVENT Koordinatorin Ursula Scheiber ist am Sonntag, 23.8. um 15.30 Uhr im Hotel Macun.

Ein weiterer Malworkshop im ARTeVENT Programm wird mit der Landschaftsmalerin Jessie Pitt stattfinden. Jessie Pitt ist eine Künstlerin aus Australien, die im Ötztal lebt und international arbeitet. Sie liebt die Natur und die Berge und hält diese Liebe in ihren Bildern fest. Wie sie das macht, wie ihr das machen könnt, Techniken, Emotionen, Bergerfahrungen, Malerei, Zeichnung, Geschichte und viel Praxis, werden die Themen beim Workshop mit Jessie sein. Mit Begleitung einer Wanderführerin treffen wir uns am Hohen Frauentag, dem 15. August um 9 Uhr bei der Bergsteigerkapelle in Vent für einen zweitägigen Workshop. Auch hier wird wegen beschränkter TeilnehmerInnenzahl dringend um Anmeldung gebeten.

Am ersten Septemberwochenende ist das ARTeVENT Projekt auch Teil an der Veranstaltungsreihe Vent unplugged. Informationen dazu unter www.vent.at/ARTeVENT. www.naturpark-oetztal.at für die geführten Themenwanderungen des Teams vom Naturpark Ötztal.