Das Thema Neophyten polarisiert – Die einen möchten am liebsten alle Pflanzen ausreißen. Die anderen sehen wertvolle Nahrung für Insekten wie der Honigbiene, da einige Neophyten über den ganzen Sommer blühen. Ein differenzierter Blick ist aber notwendig.

BEZIRK IMST. Neophyten sind Pflanzen, die seit 1492 durch den Menschen in ein neues Gebiet gelangt sind. Manchmal wurden Pflanzen absichtlich als Zier- oder Nahrungspflanze eingeführt. Andere male sind Pflanzen unabsichtlich als blinde Passagiere in ein neues Gebiet gekommen, da sich ihre Samen im Fell von Schafen oder unter unseren Schuhsohlen versteckt hatten.

„In Tirol gehören etwa 21 % aller Pflanzen zu den Neophyten. Fast ein Viertel unserer Pflanzenwelt ist damit erst seit etwas mehr als 500 Jahren in Tirol.“, so Matthias Karadar, Biologe und Projektleiter von Natur im Garten im Tiroler Bildungsforum. Die meisten dieser Pflanzen sind aber unproblematisch. Sie haben sich in die natürliche Vegetation eingegliedert oder kommen nur auf Flächen vor, die der Mensch geschaffen hat. So findet man die Strahlenlose Kamille in Tirol meist nur auf Schotter-Parkplätzen und den Persischen Ehrenpreis im Gemüsebeet.

Nur ein kleiner Teil der Neophyten wird als „invasiv“ bezeichnet. Gründe dafür sind, dass sie sich extrem stark ausbreiten und negative Folgen für die Artenvielfalt oder die menschliche Gesundheit haben. Riesen-Bärenklau, Beifuß-Ambrosia (Ragweed) und Schmalblättriges Greiskraut gehören zu jenen Neophyten, gegen die man unbedingt aktiv werden muss, da sie unsere Gesundheit beeinträchtigen.

Wald ist in Gefahr

Götterbaum und Staudenknöterich breiten sich so stark aus, dass sogar unser Wald gegen diese Pflanzen nicht ankommt. Und mit ihren Wurzeln können sie Bauwerke beschädigen.

Drüsiges Springkraut, Kanadische und Riesen Goldrute, Robinie und Sommerflieder sind oft gern gesehen Pflanzen, da sie vor allem für die Honigbiene viel Nektar liefern. Aber sie breiten sich so stark aus, dass die heimischen Pflanzen verdrängt werden. Die fast 400 Wildbienenarten freut das weniger, denn wie viele andere Insekten, sind sie auf spezielle heimische Pflanzen als Nahrung angewiesen.

Das Land Tirol und das Neophyten-Kompetenzzentrum, geleitet von Mag. Dr., Ass.-Prof. Pagitz Konrad, haben vor kurzem die Tiroler Neophyten-Strategie präsentiert. Gegen 14 besonders problematische Pflanzen soll besonders in schützenswerten Gebieten vorgegangen werden. Durch das Strategiepapier sollen bestehende und neue Initiativen gebündelt und koordiniert werden. Auch soll damit die bis dato schwierige Entsorgung von Pflanzenmaterial mit Samen und Wurzelstücken einfacher organisiert werden.

Invasive Neophyten im Überblick

Drüsiges Springkraut

Erkennen: Bis zu 2,5 m hoch mit rosaroten, intensiv duftenden Blüten. Blätter immer zu dritt in einem Kreis stehend, Stängel hohl.

Problematik: Verdrängt heimische Pflanzen. Erosionsgefahr steigt, da die Pflanze nur ein sehr schwaches Wurzelsystem hat und im Winter abstirbt.

Bekämpfung: Ausreisen oder mind. 2x abmähen.

Kanadische und Große Goldrute

Erkennen: Bis zu 2,5 m hoch mit gelbem, pyramidenförmigen Blütenstand. Stängel sind dicht beblättert, die Blätter schmal.

Problematik: Bildet sehr dichte Bestände durch Wurzelausläufer und Samen, wodurch heimische Pflanzen verdrängt werden.

Bekämpfung: Einzelpflanzen samt Wurzeln ausgraben. Größere Bestände 2-3x abmähen.

Riesen-Bärenklau

Erkennen: Sieht dem Wiesen-Bärenklau ähnlich, wird aber bis zu 4 m hoch. Die Blätter sind deutlich spitzer und die weiß blühenden Dolden haben einen Durchmesser von bis zu 50 cm.

Problematik: Der Pflanzensaft führt zusammen mit UV-Licht zu einer Verbrennung bis zum 3. Grad.

Bekämpfung: Das Abstechen der Wurzel führt zum Absterben der Pflanze – Aber - Den Profis überlassen, denn man benötigt eine Ganzkörper-Schutzausrüstung. Funde melden an Neophyten@uibk.ac.at.

Staudenknöterich-Arten

Erkennen: Bis zu 4 m hoch, Äste verlaufen im Zick-Zack. Im Herbst weiße Blüten (ähnlich dem Schlingknöterich).

Problematik: Wurzeln können Bauwerke beschädigen, Erosionsgefahr entlang von Flüssen steigt, da die Wurzeln schnell brechen.

Bekämpfung: 6-8x im Jahr zurückschneiden. Einzelpflanzen ausgraben. Die Bekämpfung ist langwierig, da 2/3 der Pflanze als Wurzeln im Boden liegt und somit viele Energie für einen Neuaustrieb vorhanden ist.

Schmalblättrige Greiskraut

Erkennen: Bis zu 60 cm hoher, stark verzweigter Halbstrauch. Blätter sehr schmal. Von Mai bis zum ersten Frost gelbe Blüten.

Problematik: Enthält giftige Pyrrolizidin-Alkaloide, die bei Aufnahme zu Schäden an Leber und Blutgefäßen führen (bei Säugetieren inkl. Menschen).

Bekämpfung: Ausreisen der Pflanzen mit Handschuhen, da die Giftstoffe auch über die Haut aufgenommen werden können.

Ambrosia

Erkennen: Bis zu 1,5 m hohe, einjährige, Pflanze mit unscheinbaren, grünlichen Blüten. Blätter ähnlich dem Beifuß, aber unterseits nicht grau-grün sondern grün.

Problematik: Der Pollen ist stark allergen und kann schweren Heuschnupfen bis Asthma auslösen.

Bekämpfung: Ausreisen der Pflanze mit Handschuhen. Bei blühenden Pflanzen Atemschutz und Schutzbrille tragen, damit der Pollen nicht eingeatmet wird.

Sommerflieder

Erkennen: Bis zu 3 m hoher Strauch mit länglichen, zugespitzten Blättern. Von Juli bis September violette Blüten, die Schmetterlinge anlocken.

Problematik: Verdrängt heimische Pflanzen auf Pionierstandorten und damit auch heimische Tierarten, die auf diese spezialisiert sind. Keine Futterpflanze für Schmetterlingsraupen und somit für die Förderung von Schmetterlingen bedeutungslos.

Bekämpfung: Blüten vor der Samenreife entfernen. Pflanzen ausgraben oder regelmäßig zurückschneiden, bis die Pflanze abstirbt.

Robinie

Erkennen: Bis zu 38 m hoher Baum mit teils sehr kräftigen Dornen an den Ästen. Weiße Blüten im Mai und Juni. Die Rinde ist tief gefurcht.

Problematik: Lebt in Symbiose mit Stickstoff-fixierenden Bakterien und düngt damit Böden auf (Problem bei mageren, sehr artenreichen Standorten). Borke und Früchte giftig (auch Holzstaub).

Bekämpfung: Unvollständiges Ringeln im 1. Jahr (schwächt den Baum), vollständiges Ringeln im 2. Jahr (Baum stirbt langsam ab), Fällen des Baumes im 3. Jahr.

Götterbaum

Erkennen: Bis zu 30 m hoher Baum mit großen Fiederblättern.

Problematik: Breitet sich sehr schnell aus und verdrängt heimische Pflanzen. Im Wald kommt Jungwuchs von anderen Bäumen nicht mehr auf.

Bekämpfung: Unvollständiges Ringeln im 1. Jahr (schwächt den Baum), vollständiges Ringeln im 2. Jahr (Baum stirbt langsam ab), Fällen des Baumes im 3. Jahr. Alternativ gibt es ein Pflanzenschutzmittel mit dem Welkepilz Verticillium nonalfalfae (AilantexR).

Alle Details dazu findet man unter www.tirol.gv.at/fileadmin/themen/umwelt/naturschutz/Neophyten_Broschuere.pdf