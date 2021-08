Am Dienstag, den 17. August, kann man sich von 10 – 20 Uhr in Umhausen ohne Voranmeldung impfen lassen.

ÖTZTAL/UMHAUSEN. Für alle, die sich noch nicht zur Impfung entschlossen haben oder bisher noch keine Möglichkeit dazu hatten, bieten die Ötztaler Gemeinden gemeinsam mit dem Land Tirol nunmehr einen „ Ötztaler Impftag“ an.

Es wird dies der Dienstag, 17. August sein. Im Zeitraum von 10 Uhr bis 20 Uhr kann sich an diesem Tag in der Neuen Mittelschule in Umhausen jede/r Ötztaler/in ab dem zwölften Lebensjahr ohne Voranmeldung impfen lassen.

An diesem Impftag kann zwischen den Impfstoffen von BiontechPfizer und Johnson (nur 1 Stich) frei gewählt werden.

"Als Bürgermeister darf ich nochmals an die Lockdowns, an geschlossene Schul- und Kindergärten, an Beerdigungen mit nur 50 Personen und an Ausreisetestpflicht etc. erinnern. Diese Situation wollen wir alle nicht mehr", appelliert BM Jakob Wolf an die Bevölkerung, sich impfen zu lassen.

"Wir alle wissen zudem, dass wir Corona noch immer nicht überwunden haben und die Zahlen leider gerade in diesen Tagen wieder stark nach oben gehen. Wir alle gemeinsam wollen diese Krise beenden und endlich wieder zurückkehren zur Normalitiät", so Wolf weiter.

Die Impfung scheint nach Meinung von wesentlichen Experten die einzige Möglichkeit und der Schlüssel zu sein, um das Virus zu bekämpfen. Im Ötztal ist die Zahl der Erstimpfungen im Vergleich zu anderen Regionen noch sehr gering.

"Daher rufe ich als Bürgermeister alle, die sich noch nicht zur Impfung entschlossen haben, auf, nochmals ernsthaft darüber nachzudenken, ob nicht doch eine Impfung der richtige Weg wäre, um diese Misere zu beenden! Kommen Sie daher zum Ötztaler Impftag und lassen Sie sich impfen" so Wolf abschliessend.

Wann: Dienstag 17. August

WO: Umhauen- Neue Mittelschule

Zeit: 10.00 Uhr bis 20.00 Uhr

