In Imst wird am Palmsonntag ein ganz besonderer Wettbewerb inszeniert. Mehrere Gruppen wollen ihren Anspruch auf die längste Palmlatte geltend machen. Zahlreiche Schaulustige waren vor Ort.

IMST. Schon im Vorfeld war es am Palmsonntag zu dramatischen Szenen gekommen, als man die eine oder andere rekordverdächtige Palmlatte nach Bruch in Windeseile reparieren musste. Beim großen Finale vor der Pfarrkirche galt es noch einmal nachzumessen und die bis zu 35 Meter langen Baumstämme in die Senkrechte zu wuchten.

Roller und Scheller siegten

Auch hier waren leider Brüche oft ein Spielverderber, besonders die Zebisch-Latte musste mehrfach modifiziert werden und landete schließlich auf Platz zwei. Sieger wurde die Palmlatte der Roller und Scheller, die mit stolzen 34,5 Metern die Konkurrenz beträchtlich überragte und auch in Sachen Stabilität keine Kritik zuließ.

Die Protagonisten mussten sich einmal mehr redlich mühen, um die schweren Latten in die Senkrechte zu balancieren. Ein nicht ungefährliches Unterfangen, drängen doch die Schaulustigen an das Geschehen und nur mit viel Glück wurde auch an diesem Sonntag niemand verletzt.