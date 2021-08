68 historische Automobile der 23. Ötztal-Classic sind vom 5. – 7. August in Tirol unterwegs.



Die 23. Ötztal-Classic geht vom Donnerstag, den 5. bis Samstag, den 7. August planmäßig über die Bühne. 68 Oldtimer werden sich am 5.8. auf der Imster Runde, am Freitag, 6.8. auf der originalen Ötztaler Runde und am Samstag, den 7.8. auf der Inntatrunde mit einem Abstecher nach Bayern den Sieg ausfahren.

Prinz Leopold von Bayern wurde die Ötztal-Classic von Freunden empfohlen und schon ging seine Nennung mit einem BMW 503 Cabrio aus dem Jahr 1957. Berühmt wurde er nicht nur als Rennfahrer, sondern auch als Mitglied des legendären „Trio Infernale“. Das Trio aus ihm und seinen Kollegen und Freunden Hans-Joachim Stuck und Dieter Quester war bekannt für die Streiche, die sie vor allem in den Fahrerlagern anderen Kollegen spielten.

Insgesamt sind Fahrzeuge von 23 unterschiedlichen Herstellern am Start. Porsche stellt mit 18 Fahrzeugen die meisten Autos an den Start. Das älteste Fahrzeug ist der Rolls Royce Mulliner Saloon Baujahr 1936 von Burkhard Riml mit Beifahrerin Maureen Scheffer. Der Rolls ist als 85 Jahre alt, schöpft seine Kraft aus 5 Liter Hubraum die eine Leistung von 85 PS erzeugen. Mühsam über Berg und Tal wird es für die untermotorisierten Teilnehmer. Der 2CV von Uwe Maier muss Brenner, Jaufenpass und das Timmelsjoch mit nur 648 CCM und 27 PS bewältigen. Kein Problem mit Hubraum und PS haben die Muskeltiere unter den teilnehmenden Fahrzeugen. Axel Mildenberger bringt seinen Ferrari 355GTB Coupe an den Start. 382 PS schieben an die aus 3,5 Liter Hubraum produziert werden. Nahe an diese Leistung kommt der Porsche 928 Coupe von Joachim Janot der aus 5 Liter Hubraum satte 320 PS liefert.

Das Alter aller Teilnehmerfahrzeuge beträgt 3.570 Jahre. Das Durchschnittsalter beträgt demnach 52 Jahre, also stammen würden diese dann aus dem Jahr 1969.

