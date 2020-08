ARZL. Eine Sechsköpfige Radsportgruppe fuhr am 09.08.2020, um 10.10 Uhr, im Zuge einer Trainingsfahrt am Radweg von Ötztal kommend in Richtung Imst. Ca. 500 Meter östlich vor dem Bahnhof Imst/Pitztal kam es durch Fahrbahnunebenheiten zu einer Berührung zwischen einer 27-jährigen Amerikanerin und einer 24-jährigen Niederländerin, wobei beide zu Sturz kamen. Die beiden Lenkerinnen zogen sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde die Amerikanerin in die Klinik nach Innsbruck und die Niederländerin in das Krankenhaus nach Zams eingeliefert.