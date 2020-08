„ Wenn Schrott einen Funken Anstand hat, dann verzichtet er freiwillig auf eine geförderte Wohnung und überlässt diese denjenigen Menschen, die wirklich darauf angewiesen sind“, so der Wohnsprecher der Tiroler Grünen, LA Michael Mingler.

OETZ (ps). Der ehemalige NR Dominik Schrott bewarb sich 2019 für eine der beiden großen Wohnungen in dem Wohnobjekt am einstigen TIWAG-Areal im Zentrum von Oetz. Dabei handelt es sich um ein auf Gemeindegrund errichtetes und von der Wohnungseigentum (WE) realisiertes Projekt mit 21 Einheiten zum leistbaren Preis von rund neun Euro pro Quadratmeter. Schrott wurde vom Vergabegremium unter anderem nicht berücksichtigt, weil dieser laut Bürgermeister Hansjörg Falkner den angeforderten Einkommensnachweis als einziger Bewerber nicht abgegeben hatte. „Da es sich aber um geförderte Wohnungen handelt und sich sehr viele Personen und Familien beworben hatten, mussten das fünfköpfige Gremium und später auch der Gemeinderat eine Auswahl vor allem nach sozialen Kriterien treffen. Dafür fehlten bei Dominik Schrott die Unterlagen.“ Weiters sei zwar bekannt gewesen, dass Schrott eine Lebensgefährtin hat, jedoch sei diese mit ihrem Kind nicht im selben Haushalt wie Schrott gemeldet, dies sei aber laut Vergabekriterien notwendig. Schrott fühlt sich aufgrund der fälschlichen Einstufung als „Single“ übergangen und reichte Aufsichtsbeschwerde bei der Gemeindeaufsicht in der BH Imst ein, weiters schaltete er die Landesvolksanwaltschaft ein.

Vergabe sorgt für Wirbel

Der Wohnsprecher LA Michael Mingler von den Tiroler Grünen sieht dringenden Reformbedarf beim Vergabesystem von Wohnungen in Tirol. „Die Grünen fordern ein transparentes und objektives Punktesystem, das in den Gemeinden schnell umgesetzt werden muss“, so Mingler. Als „Wink mit dem Zaunpfahl“ bezeichnet er den durch Publizist Markus Wilhelm (dietiwag.org) publik gewordenen Fall. „Bei dieser Vergabe von Sozialwohnungen trifft das zu, was landauf, landab für Unmut sorgt: Wer warum eine Wohnung bekommt, ist in vielen Gemeinden immer noch undurchsichtig und viel zu kompliziert. Man müsste sich eigentlich auf einem Bierdeckel ausrechnen können, wer Anspruch hat. Dann hätten diese leidigen Diskussionen endlich ein Ende“, zeigt Mingler die Vorteile des verbindlichen Punktesystems auf. Im Fall Schrott geht der grüne Landtagsabgeordnete davon aus, dass die Vergabe bereits an den generellen Voraussetzungen scheitern sollte: „Es ist nicht nachvollziehbar, dass Dominik Schrott, der ja bekanntermaßen in Wien arbeitet, überhaupt einen Wohnbedarf in Oetz hat“, erklärt Mingler und fordert: „Wenn Schrott einen Funken Anstand hat, dann verzichtet er freiwillig auf eine geförderte Wohnung und überlässt diese denjenigen Menschen, die wirklich darauf angewiesen sind.“

Beschwerde eingereicht

Der fehlende Einkommensnachweis sei erst im zweiten Durchlauf, also bei der Vergabe der kleineren Einheiten angefordert worden. Diese Wohnungen wären für Schrott von vornherein uninteressant gewesen, da er nach eigenen Angaben eine Familie gründen wolle und daher eine größere Wohnung benötigen würde. Zudem wirft er der Gemeinde Oetz vor, die von ihm eingereichten Unterlagen über seine Lebenspartnerschaft nicht an das entscheidende Gremium weitergeleitet zu haben und so als „Single“ ungerechterweise aus dem Auswahlverfahren ausgeschieden zu sein. „Dass die Vergabe dann schlussendlich nicht rechtskonform und nicht transparent verlaufen würde, dass Unterlagen nicht weitergegeben wurden, was auch ein Mitglied des Vergabeausschusses GR Süleyman Kilic bestätigt, dass es unerheblich ist, ob man EU-Bürger ist oder nicht, das ist für mich als Gemeindebürger von Oetz nicht nachvollziehbar und kann nicht hingenommen werden“, teilte Schrott mit. Er wolle niemandem eine Wohnung streitig machen, jedoch wolle er als Oetzer das gleiche Recht auf eine Sozialwohnung haben wie andere auch, deshalb reichte er Beschwerde ein, um den Vergabe-Beschluss der Gemeinde wieder aufzuheben. Die Bezirksblätter werden weiter berichten.

