Die Sparkasse Imst zählt zu den größten Förderern von Vereinen und Institutionen im Tiroler Oberland. Kürzlich durfte sich die Schützenkompanie Arzl im Pitztal über eine Spende freuen.

ARZL. Die Gründung der Arzler Schützenkompanie datiert aus dem Jahr 1809. Seither ist der Traditionsverein ein wichtiger Bestandteil des aktiven Gemeindelebens. Kürzlich schafften sich die Schützen eine neue Skulptur an, die bei Begräbnissen von verstorbenen Kameraden und auch bei Festanlässen zum Einsatz kommt. Gefertigt wurde das Holzkunstwerk mit einem Tiroler Adler aus Metall vom Pitztaler Bildhauer Benjamin Gabl. Da dies einen hohen finanziellen Aufwand für den Verein darstellt, beteiligt sich die Sparkasse Imst Privatstiftung mit einem Unterstützungsbeitrag.

Regionale und gemeinnützige Initiativen

Der Sparkasse Imst liegen Kultur, Tradition und das gesellschaftliche Miteinander besonders am Herzen. Immer wieder nimmt das Geldinstitut gemeinnützige Aufgaben in den Bezirken Imst und Landeck wahr. Eine solche Zuwendung kam nun der Schützenkompanie Arzl im Pitztal zugute. Kürzlich übergab diese Dr. Klaus Gstrein, Aufsichtsratsvorsitzender der Sparkasse Imst AG und der Sparkasse Imst Privatstiftung, gemeinsam mit dem Vorstand der Privatstiftung Franz Raich und Privatkundenbetreuer Bruno Hirzinger an die Vertreter der Schützenkompanie.