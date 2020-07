Jedes weggeworfene Lebensmittel ist eines zu viel. Daher spendet SPAR in ganz Österreich nicht mehr verkäufliche, aber noch genießbare Lebensmittel an Sozialeinrichtungen. Im Vergleich aller Tiroler SPAR-Standorte spendet der SPAR-Markt Ötztal-Bahnhof den größten Anteil unverkäuflicher Lebensmitteln für soziale Zwecke. Dieses vorbildliche Engagement zeichnete der SPAR-Vorstand nun aus.

ÖTZTAL-BHF. Der SPAR-Markt Ötztal-Bahnhof arbeitet seit Jahren mit der Sozialorganisation Team Österreich, Tafel Imst zusammen, die einmal wöchentlich unverkäufliche Lebensmittel abholt. Marktleiterin Melanie Glatz schätzt die Zusammenarbeit sehr: „Wir achten ganz bewusst darauf, dass am Tagesende möglichst wenige Lebensmittel übrigbleiben. Alles was noch gut ist, spenden wir an das Team Österreich Tafel Imst, damit Lebensmittel nicht weggeworfen werden.“ Sozialreferent Otmar Juen und sein Team vom Roten Kreuz verteilen diese Lebensmittel an sozial schwächere Tirolerinnen und Tiroler bei der Tafel in Imst: „Unsere Kundinnen und Kunden können sich den regulären Einkauf oft nur schwer leisten und sind daher froh über die noch einwandfreien Produkte.“

Wenig Abfall

Mit nur ein bis zwei Prozent ist der Anteil an nicht verkauften Lebensmitteln bei SPAR erfreulich gering. SPAR macht sich bereits seit vielen Jahren zur Aufgabe, diese Menge möglichst niedrig zu halten und setzt dazu eine Vielzahl von Maßnahmen von der stückgenauen Mengenplanung und Bestellung über Angebote und Abverkäufe bis zur Weitergabe an Sozialorganisationen. Jede SPAR-Filiale, in deren Umgebung es einen Sozialmarkt, eine Tafel-Organisation oder eine Foodsharing-Initiative gibt, arbeitet daher mit diesen zusammen. Insgesamt spendete SPAR im Jahr 2019 Lebensmittel im Neuwert von 18,6 Mio. Euro. Maßnahmen, die beispielsweise in Frankreich oder Tschechien gesetzlich vorgeschrieben werden mussten, sind also bei SPAR seit Jahrzehnten längst gelebte Realität.

Tipps gegen Lebensmittelverschwendung im Haushalt

Laut aktuellen Studien der Universität für Bodenkultur und des WWF Österreich stammen mehr als die Hälfte der weggeworfenen Lebensmittel aus Haushalten, hingegen nur rund acht Prozent aus dem Handel. Daher informiert SPAR regelmäßig im Kundenmagazin SPAR Mahlzeit! und auf der SPAR-Website unter www.spar.at/konsumententipps über Möglichkeiten, die Lebensmittelverschwendung im Haushalt zu reduzieren. Möglichkeiten dazu sind die genaue Planung von Einkäufen, die richtige Lagerung von Lebensmitteln zu Hause und das Verkochen von Restln.