Ein Kinder-Malbuch der besonderen Art hat die Wirtschaftskammer am Donnerstag in der Druckerei Pircher präsentiert.

ÖTZTAL-BHF. Dr. Verena Weiler, GF der heimischen Spiel und Papierwarenhändler, sowie Dr. Reinhard Helweg, GF der Sparte Information und Consulting, stellten in dieser Woche in der Druckerei Pircher ein ganz besonderes Buch vor.

Tolle Ausflugsziele



Unter dem Titel "Mein Tiroler Naturschätze-Buch" haben Katharina Marschall und Olga Reiff ein Kindermalbuch gestaltet, in dem viele lohnende Ausflugsziele aus allen Teilen Tirols dargestellt werden. Neben den liebevollen Illustrationen und mystischen Geschichten sind es auch die beigefügten QR-Codes, die den Lesern wertvolle Informationen in die Hand geben. Von der Anfahrt bis hin zu Beschreibungen und Hintergrundwissen kann der Code viele Fragen beantworten.

Neun Geschichten

Insgesamt neun Geschichten in neun Bezirken Tirols werden so erzählt und auch die zehn Ausmalbilder sind ein durch und durch kreativer Teil des Buches.

"Wir wollten einen Brückenschlag zwischen Digitalisierung und Haptik herstellen. Das ist uns in diesem Projekt auch hervorragend gelungen", erklärte Dr. Verena Weiler.

"Dabei hat das Kinderbuch einen enormen Mehrwert aufzuweisen", ergänzt Dr. Reinhard Helweg, "der Tourismus ist ebenso interessiert, wie sich auch schon Schulen gemeldet haben, die das Tiroler Naturschätze-Buch in den Sachunterricht integrieren wollen."

Naturerlebnis pur



Viele spannende Geschichten sind nachzulesen. In Imst erleben Walli und Maxl einen wunderbaren Tag im Haminger Forchet. Der letzte Naturwald des Inntales besticht durch seine Unberührtheit, denn hier wird kein einziger Baum gefällt. Durch und durch erfahren die Leserinnen und Leser ein Naturerlebnis, das sowohl im Buch als auch an Ort und Stelle genossen werden kann. Das Buch kommt nicht nur Kindern und Urlaubern zugute, sondern es fließt auch ein Euro pro Exemplar an die Kinderkrebshilfe.