Der Aktionismus des Imst Tourismus schlägt weiter hohe Wellen und gipfelt aktuell in einem "Kunstprojekt" (O-Ton Imst Tourismus), das mehr Spott und Häme, anstatt des gewünschten Werbeeffektes für den Radsport einbringt. Dies ist aber bei weitem nicht der einzige fragwürdige Streich der heimischen Touristiker.

IMST. Obmann Hannes Staggl hat in seiner Ära bisher kein glückliches Händchen bewiesen und ganz nebenbei schon einen beträchtlichen Personalverschleiß zu verantworten. Innerhalb weniger Jahre wurden fünf Geschäftsführer en suite gebraucht. Dazu kam ein fragwürdiger Aktionismus, wie etwa Monsterautos jenseits der 500 PS mit Prominenten ins Hahntennjoch zu jagen - möglicherweise wollte man die Strecke für Rennfahrer aller Art attraktivieren.

Drama im Streichelzoo

Zwischendurch schlug man sanfte Töne an und errichtete bei der Latschenhütte einen Streichelzoo. Leider musste auch hier jemand leiden, in diesem Fall zwei Esel, die durch zudringliche Touristen zunehmend verhaltensauffälliger bzw. aggressiver wurden und schließlich dem Metzger zugeführt werden mussten. Insider schüttelten den Kopf und meinten: "Auf einer Alm mit freilaufendem Vieh einen Streichelzoo einzurichten, war wohl eine Schnapsidee und für die zwei Huftiere offenbar eine echte Qual, die auf der Schlachtbank endete."

Marode Testimonials

In den vergangenen Jahren hat man sich in der TVB-Etage den Lauf- und Radsport auf die Fahnen geheftet - aber wie schon so oft gelingt wieder nicht alles so, wie gedacht. Nachdem man unlängst gemeinsam mit Gymnasiasten marode Drahtesel mit Aerosol-Sprays relativ einfallslos besprüht hatte und diese im großen Imster Kreisverkehr als "Kunstobjekte" platzierte, ließen die Spötter nicht lange auf sich warten. "Mir kommt diese phantasiebefreite und umweltschädliche Aktion ziemlich radlos vor", ätzte ein Anrainer. Auch so mancher Langfinger sah sich zu Taten ermutigt und klaute kurzerhand eines der "Kunstwerke".

Imster Aushängeschild?

Pikantes Detail: Schon vor neun Jahren posaunte man via Medien heraus, dass der "Imster Megakreisverkehr zum Imster Aushängeschild" werden solle. Ideenwettbewerbe wurden angeregt - passiert ist in beinahe einem Jahrzehnt herzlich wenig. Stadtchef Stefan Weirather erklärte auf Anfrage: "Der TVB hat bei uns um Erlaubnis gefragt, die Räder temporär zur Bewerbung der Fahrrad-Events aufzustellen. Ein Kunstprojekt kann ich hier allerdings auch nicht erkennen. Die Räder werden aber nur für kurze Zeit stehen bleiben, weil schließlich auch gemäht werden muss." Laut Weirather hatte sich schon die Fasnacht und das SOS-Kinderdorf mit Vorschlägen vorstellig gemacht, der Imster Gemeinderat - auch nicht als Innovationsschmiede bekannt - konnte sich aber für keine Gestaltungsidee erwärmen.

Eiertanz um fünf Millionen

Der jüngste Eiertanz rund um die freihändige Finanzierungszusage des Obmanns über fünf Millionen Euro zum Bergbahnen-Neubau ohne grünes Licht des Aufsichtsrates und den daraus resultierenden Verwerfungen innerhalb des Imst Tourismus (die BB berichteten ausführlich) hat die Gesamtsituation auch nicht verbessert. Für das kommende Geschäftsjahr muss nun ein Kredit aufgenommen werden - zusätzlich zu den fünf Millionen Euro für die Bergbahnen, wo man sich sicher ist, dass die aufsichtsbehördliche Genehmigung "nur eine Formsache ist". Es gäbe noch so manches Schmankerl zu berichten, etwa der ebenso gefinkelte wie weng benutzte Radlift beim Gatter am Laggersweg, der den Radlern bei geschlossenem Schranken den Transfer des Drahtesels über den Zaun ermöglichen soll. Vor Jahren hatte man dazu noch einen ganz anderen Schildbürgerstreich fabriziert. Um auf besagter Vorweide - also für fünf Wochen im Jahr - die Fußgänger und Radfahrer am geschlossenen Gatter vorbei zu schleusen, wurde eine kleine Holzbrücke gebaut. Als dann das liebe Rind-Vieh denselben Weg nahm, war man zutiefst verwundert und baute das Holzkonstrukt eilig und eher heimlich wieder ab...