Endlich frei, aber was tun mit der vielen Zeit? Nichts tun. Wirklich nichts tun - kein Fernsehen, kein Radio, keine Emails und kein Facebook oder What´s App checken - weder an der Karriere noch an der Beziehung zu arbeiten oder sich viele Aktivitäten, um der Langeweile zu entrinnen, für die Freizeit zu überlegen?

IMST. Können Sie sich erinnern, wann Sie sich zuletzt aus vollem Herzen dem Nichtstun hingegeben und der Leere gelauscht haben, die dadurch entsteht, wenn alle Aktivitäten ruhen und sich nur die Bauchdecke beim Atmen hebt und senkt?

Die Vorstellung nichts zu tun, ist einerseits sehr verlockend und andererseits doch auch etwas fremd. Auch wenn wir uns immer wieder einmal danach sehnen nichts zu tun, dies in die Praxis umzusetzen, ist schon eine enorme Herausforderung. Denn es gibt sehr gute Gründe das Nichtstun zu verschieben.

Das Gehirn braucht Pausen

Eigentlich ist nie Zeit dafür, aber unser Gehirn braucht mal eine Pause. Regelmäßiges Nichtstun ist notwendig für Kreativität, Selbsterkenntnis und für die Gesundheit.

Als der Neuropsychologe Pöppel selbst an seinem „Bunker-Experiment“ teilnahm, stellte er fest, dass bei der Durchsicht der Versuchsprotokolle kaum einer der Eingeschlossenen über quälende Gefühle berichtete. Es ging ihnen eigentlich ziemlich gut. Pöppel probierte es selbst aus, für zwei Wochen im Bunker zu bleiben. Anfangs hatte er noch mit Unruhe und Gedankenflucht zu kämpfen, doch gegen Ende des Experiments fühlte er sich zusehends wohl. Er stellte fest, dass er hoch konzentrierter arbeiten konnte, weil es keinerlei Ablenkungen gab. Als er wieder ins Freie trat, fühlte er sich auf irgendeine Art geläutert, die einer religiösen Komponente ähnelte. Er berichtete davon, dass es wie eine innere Reinigung war, sozusagen zu sich selbst Kontakt aufzunehmen.

Inzwischen gibt es viele Angebote, um einfach nur mal nichts zu tun und das Gehirn rasten zu lassen, etwa eine Woche in ein Schweigekloster oder auch den Jakobsweg ohne Begleitung zu beschreiten.

Kontakt mit sich selbst

Eine Auszeit, die dafür genutzt wird, um zu sich selbst Kontakt aufnehmen zu können. In unserer heutigen schnelllebigen Zeit sind wir permanent online und allzeit erreichbar und sind ständig damit beschäftigt, nichts zu verpassen. Wir leiden an einer permanenten Reizüberflutung und dem Gefühl ständiger Überforderung und sind trotzdem ständig daran bemüht um schnellere Datenleitungen und leistungsfähigeren Handys. Unsere Zeit wird immer knapper, wir sehnen uns zwar nach Muße, fürchten uns aber zugleich vor nichts so sehr wie das Nichtstun und die Langeweile. Dabei ist schon längst bekannt, dass Geist und Seele eine schöpferische Pause brauchen und Langeweile dabei helfen kann, den Geist zu regenerieren.

Durch die ständige Erreichbarkeit und geistige Beschäftigung haben wir verlernt, zu entschleunigen sowie geistig wie seelisch „offline“ zu gehen, also so richtig abzuschalten. Für unseren Körper schaffen wir zwar einen Ausgleich, in dem wir Sport betreiben, für den Geist wird jedoch wenig getan. Der enorme Informationsfluss muss aber auch geistig verarbeitet werden.

Dem kann man aber gut entgegenwirken: Eine sehr wirksame und erholsame Methode für unseren Geist ist das Gehen. Unser Gehirn kann sich durch den Anblick von Wiesen, Bäumen, Almen gut regenerieren, da wir in der Natur nicht ständig mit neuen Reizen überflutet werden. Es reicht also oftmals schon ein Spaziergang in der Natur.

Betrachten wir ein Bild, welches eine geschäftige Straße darstellt, so stellen wir uns automatisch vor, wie es ist, dort zu sein und spüren auch schon die negativen Folgen für unsere Aufmerksamkeit. Durch diese vielfältigen Eindrücke wird vor allem unser Arbeitsgedächtnis belastet, das unsere Konzentration und Willenskraft steuert. Je mehr Reize unser Gehirn verarbeiten muss, umso schwieriger wird es sich zu konzentrieren und bei sich zu bleiben. Hingegen in der Natur, wo die Reizdichte erheblich reduziert ist, wird dieser geistige „Kraftspeicher“ gänzlich aufgefüllt.

Reduktion von Reizen

Aus der Arbeitspsychologie weiß man, dass die gezielte Reduktion von Reizen sehr hilfreich ist. Zudem haben Hirnforscher herausgefunden, dass das Gehirn auch beim ziellosen Nichtstun aktiv ist. Manche Hirnregionen sind beim Tagträumen, Schlafen oder Meditieren stärker aktiv als beim zielgerichteten Denken. Dies erklärt auch jene Geistesblitze, welche wir mitunter aus dem Nichts tun heraus entwickeln. Fehlt die äußere Informationsflut, so kann das Gehirn auf inneres Wissen, Erinnerungen, kulturelle Prägungen, unbewusst Aufgeschnapptes und längst wieder Vergessenes zurückgreifen.

Wann ist aber nun die richtige Zeit für eine Auszeit?

Um dies herauszufinden, lassen Sie am Abend Ihren Tag Revue passieren und fragen Sie sich selbst „was habe ich heute Kreatives geleistet?“. Kreativität ist ein wichtiges Merkmal für einen ausgeglichen Menschen. Ist man jedoch am Abend nur noch erledigt, abgearbeitet, gereizt, kann nichts mehr geistig aufnehmen, braucht man definitiv eine Pause. Ein Tipp: Loriot „Nichts tun“: https://www.youtube.com/watch?v=ZeHDj-t7bng