Man fährt von Landeck durch’s Paznauntal und parkt am Hüttenparkplatz (1540m) kurz nach Valzur. Von dort führt ein guter Forstweg in östlicher Richtung in vielen Kehren 6,12 km hinauf zur Friedrichshafener Hütte (2138m)

Die Friedrichshafener Hütte (2.138 m) in der Verwallgruppe oberhalb des Paznauntales in Tirol ist ein beliebtes Ziel vieler Wanderer, Mountainbiker und Schitourengeher. Die Hütte der Sektion Friedrichshafen des Deutschen Alpenvereins ist außerdem Träger des Umweltgütesiegels und gehört den Initiativen „So schmecken die Berge“ und „Mit Kindern auf Hütten“ an. Letzteres vor allem deswegen, weil der Zustieg von Valzur gut mit Kindern zu bewältigen ist, kindergerechte Speisen und ein Spielraum angeboten werden.

Reine Fahrzeit mit dem E-BIKE zu Hütte: 40 min

Wer noch weiterfahren möchte, fährt von der Hütte ca. 150 m zurück und biegt dann rechts zum Friedrichshafener Weg bzw. Paznauner Höhenweg ab. Man gelangt dort zu den Lawinengalerien oberhalb von Galtür.

Der Weg (ca. 6 km) endet unter dem Grieskogl u. Grieskopf.

Auf derselben Strecke geht es dann wieder hinunter zum Ausgangspunkt beim Parkplatz.