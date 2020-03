IMST. Isabel Hörmann liest am Freitag, dem 13. März aus ihrem Erstlingswerk "Dünnes Glas" im neuen Vereinslokal des Imster Kulturvereines "Freiraum" und lädt dazu alle Interessierten ab 19 Uhr recht herzlich ein. Begleitende Musik wird von "Ikarus" aus der Feder von Herbert Pixner geliefert, der Eintritt dazu ist frei. "Dünnes Glas" erzählt eine schräge Liebesgeschichte von zwei ganz unterschiedlichen Menschen und bietet eine Menge Lokalkolorit, spielt die Handlung doch überwiegend in Tirol. Ein gelungenes Buch über Liebe, Trennung, Schmerz und Tod ist der Oberländerin geglückt. Beim Online-Riesen Amazon gab sie das Werk im Eigenverlag in Auftrag, nun kann man das Buch ebendort, aber auch in den heimischen Buchhandlungen erwerben. Es gibt "Dünnes Glas" natürlich auch als E-Book. Der Imster Kulturverein "Freiraum" lädt zur Lesung alle Freunde und Gönner herzlich ein und eröffnet damit literarisch ein neues kleines Kulturzentrum im Herzen der Stadt.