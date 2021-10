SAUTENS. Am 8. Oktober gegen 16.30 Uhr fuhr ein 56-Jähriger mit seinem Pkw auf der Rammelsteiner-Straße von Sautens in Richtung Einmündung in die Tiroler Straße B171. Auf der einspurigen Straße kam ihm kurz vor der Einmündung ein schwarzer Pkw der Marke Jeep mit Imster-Kennzeichen entgegen. Das Fahrzeug wurde von einer ca. 30-35 jährigen Frau mit blonden Haaren gelenkt, am Beifahrersitz befand sich ein Bub im Alter von ca. 6-7 Jahren. Da ein Vorbeifahren nicht möglich war, stieg der 56-Jährige aus und teilte der Frau mit, dass sich wenige Meter hinter ihr eine Ausweiche befinden würde. Zeitgleich setzte die Unbekannte ihren Pkw in Bewegung und fuhr dem Mann dabei über den rechten Fuß. Die Frau fuhr rückwärts auf die Bundesstraße und anschließend weiter in Richtung Ötztal. Aufgrund der starken Schmerzen suchte der Mann noch am selben Tag das Krankenhaus auf und wurde dort ärztlich versorgt. Hinweise an die PI Ötz erbeten.